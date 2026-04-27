M. Hicham Balaoui s’entretient avec la Procureure générale de la République d’Autriche

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Le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, Hicham Balaoui, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec la Procureure générale de la République d’Autriche, Margit Wachberger, actuellement en visite de travail au Maroc.

Cette entrevue a porté notamment sur les leviers de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et transnationale et la cybercriminalité, qui requièrent la conjugaison des efforts.

Les deux parties ont souligné également l’importance de l’échange d’expériences relatives au fonctionnement des Ministères publics des deux pays, à travers notamment l’échange d’expertises et le renforcement des compétences professionnelles des magistrats du Ministère public dans les domaines relevant de leur ressort.

L’entrevue a aussi été l’occasion de passer en revue l’évolution qu’a connue le système judiciaire national et de mettre en avant l’expérience marocaine en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire en général, et du Ministère public en particulier.

Elle a également permis d’offrir un large aperçu sur l’organisation judiciaire du Royaume et les différents chantiers pilotés par la Présidence du Ministère public, notamment en matière de digitalisation des services.

Dans une déclaration à la MAP, M. Balaoui a indiqué que cette entrevue a permis d’explorer les moyens de promouvoir la coopération entre le Ministère public du Maroc et son homologue autrichien, tout en mettant en avant l’expérience marocaine dans le domaine judiciaire.

Lors de cette réunion, il a été convenu d’organiser des échanges de visites au profit des magistrats marocains et autrichiens, en vue de favoriser le partage des expériences et des bonnes pratiques liées à la lutte contre la criminalité, a-t-il précisé.

La Procureure générale de la République d’Autriche, Margit Wachberger, accompagnée d’une délégation de haut niveau, effectue du 26 au 28 avril, une visite de travail au Maroc dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les Ministères publics des deux pays.

LR/MAP