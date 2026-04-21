M. Salama s’entretient avec le président du groupe d’amitié Russie-Maroc au Conseil de la Fédération russe

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Le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président du Groupe d’amitié parlementaire Russie-Maroc du Conseil de la Fédération de Russie et président de la Commission de l’agriculture, de la politique alimentaire et de la gestion de l’environnement, Alexander Dvoinykh, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une délégation parlementaire de haut niveau.

Cette entrevue à été l’occasion de saluer la qualité des relations de coopération entre les institutions législatives marocaine et russe, qui reflètent la solidité des liens d’amitié et la volonté commune de promouvoir la coopération parlementaire, au service des intérêts suprêmes des deux pays, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

M. Salama a souligné l’intérêt particulier que le Royaume accorde à ses relations avec la Fédération de Russie, fondées sur le respect mutuel et le dialogue constructif, dans le cadre d’un partenariat stratégique multidimensionnel, mettant en avant la dynamique de ces relations grâce à l’échange de visites de haut niveau, notamment les visites Royales en Russie en 2002 et 2016 ayant contribué à consacrer la concertation politique et à élargir le champ de la coopération bilatérale.

Il a, également, insisté sur l’importance de donner un contenu pratique à l’action du Groupe d’amitié parlementaire et de renforcer les mécanismes de consultation et de coordination inter-commissions, de manière à permettre l’échange d’expertise et d’expériences et le partage des meilleures pratiques en matière législative et institutionnelle, tout en plaidant pour la multiplication des visites et le développement des canaux de communication entre les deux institutions législatives.

Sur le plan économique, M. Salama a relevé que les relations entre les deux pays connaissent un développement remarquable, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la pêche maritime, du transport, de la logistique, des énergies et de l’agroalimentaire, rappelant la tenue de la huitième session de la Commission mixte intergouvernementale Maroc-Russie en octobre 2025 et la signature d’une convention dans le domaine de la pêche maritime, outre des conventions liées au transport international routier et aérien et aux aéroports.

De son côté, M. Dvoinykh a assuré que la Russie considère le Maroc comme un partenaire clé et stratégique sur le continent africain.

Il a également souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté d’insuffler un nouvel élan à la coopération parlementaire, de renforcer le partenariat économique et touristique et d’explorer de nouveaux horizons de coopération, notamment dans les domaines de la pêche maritime, de l’énergie, de la transition numérique et des industries pharmaceutiques.

M. Dvoinykh a, dans ce sens, appelé à la poursuite de la promotion de la communication et de l’échange de visites entre les Parlements des deux pays, mettant en avant l’importance des projets de coopération dans le domaine du transport aérien.

La délégation parlementaire russe comprend, outre le président du Groupe, le premier vice-président de la Commission de l’agriculture, de la politique alimentaire et de la gestion de l’environnement, Igor Zubarev, et le premier vice-président de la Commission de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, Artem Sheikin, ainsi que plusieurs cadres.

Du côté marocain, ces entretiens se sont déroulés en présence du secrétaire et du secrétaire général de la Chambre, respectivement Abderrahmane Wafa et El Assad Zerouali ainsi que du directeur des relations extérieures et de la communication Saad Ghazi outre la cheffe de la division de la communication Souad El Hammami.

LR/MAP