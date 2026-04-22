Rencontre maroco-russe entre groupes d’amitié parlementaire à Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe d’amitié parlementaire maroco-russe à la Chambre des conseillers, présidé par Fatima El Hassani, a tenu une rencontre avec une délégation du groupe d’amitié parlementaire Russie-Maroc au Conseil de la Fédération de Russie, conduite par Alexander Dvoinykh, en visite de travail dans le Royaume.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire et de la consolidation des relations de coopération entre les deux institutions législatives, indique un communiqué de la Chambre des conseillers publié mardi, relevant qu’elle a constitué une occasion de réaffirmer la solidité des relations maroco-russes et d’évoquer la dynamique impulsée par la visite Royale à Moscou en 2016, qui a insufflé un nouvel élan au partenariat stratégique entre les deux pays.

Les deux parties ont également souligné, ajoute la même source, l’importance du rôle des groupes d’amitié dans le soutien au dialogue parlementaire, l’échange des visites mutuelles et l’accompagnement du développement des relations bilatérales.

Elles ont, en outre, passé en revue les perspectives de coopération dans les domaines de la pêche maritime, de la transition numérique, de la cybersécurité, de l’énergie et de l’industrie pharmaceutique.

Les deux parties sont convenues de poursuivre la coordination et de renforcer la coopération parlementaire au service des intérêts communs des deux pays.

LR/MAP