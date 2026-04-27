Maroc-Autriche | Vers un partenariat renforcé dans le domaine de la justice

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Le renforcement de la coopération judiciaire et l’échange d’expériences dans le domaine de la justice ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi et la Procureure générale de la République d’Autriche Margret Wachberger, en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation de haut niveau.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations d’amitié et de coopération liant les deux pays ainsi que leur volonté d’en hisser le niveau, notamment dans le domaine judiciaire afin d’accompagner les mutations accélérées que connaît le secteur de la justice aux niveaux national et international.

Les deux parties ont passé en revue les principaux chantiers de réforme en cours dans le secteur de la justice dans chacun des deux pays. A cet effet, le ministre a exposé les efforts déployés par le Maroc pour moderniser son système judiciaire, particulièrement la digitalisation, le renforcement de l’efficacité judiciaire et la consécration des principes de bonne gouvernance. Il s’agit aussi de faciliter l’accès des citoyens à la justice et de développer des mécanismes de formation continue au profit des magistrats et des cadres de l’administration judiciaire.

La rencontre a aussi permis d’échanger sur plusieurs questions d’intérêt commun, dont le renforcement de la coopération dans le domaine de la justice pénale, le développement de mécanismes de lutte contre le crime organisé et transfrontalier, l’assistance judiciaire internationale ainsi que l’exploitation des perspectives qu’offrent les nouvelles technologies en matière de gestion du service judiciaire.

Les deux responsables ont souligné l’importance de poursuivre la coordination et d’intensifier les canaux de communication institutionnelle de manière à permettre un échange régulier des expériences et des expertises, tout en contribuant au renforcement de l’efficacité des systèmes judiciaires et à la consécration des principes de confiance mutuelle et de primauté du droit.

Selon M. Ouahbi, cette rencontre “traduit les liens solides de coopération entre le Maroc et l’Autriche et incarne notre volonté commune de renforcer le partenariat dans le domaine judiciaire, grâce à l’échange d’expertises et au partage des expériences réussies, de sorte à contribuer au développement des systèmes de justice en réponse aux défis actuels”.

De son côté, Mme Wachberger a noté que cette visite “constitue une occasion importante pour approfondir le dialogue avec les partenaires marocains et de s’enquérir des expériences du secteur de la justice”, notant qu’elle “reflète également notre engagement commun à renforcer la coopération judiciaire et l’échange des bonnes pratiques dans l’intérêt de la justice dans les deux pays”.

Accompagnée d’une délégation de haut niveau, Mme Wachberger effectue une visite de travail au Maroc (26-28 avril), dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les Ministères publics des deux pays.

LR/MAP