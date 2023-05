Protection des minorités religieuses | L’AJC rend hommage au rôle de SM le Roi, Commandeur des Croyants

Partager Facebook

Le chef du département des Affaires politiques de l’American Jewish Committee (AJC), Jason F. Isaacson, qui effectue une visite de travail au Royaume à la tête d’une délégation de l’organisation américaine, a salué, mercredi à Rabat, le rôle de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, dans la protection des minorités religieuses au Maroc.

“Nous saluons le rôle de SM le Roi en tant que Commandeur des Croyants, pour Sa protection des minorités dans ce pays et Son adhésion continue aux principes qui ont été tissés dans la fabrique même du Maroc depuis que le Royaume existe”, a affirmé M. Isaacson dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Le rôle de SM le Roi, Commandeur des Croyants, dans la protection de la liberté religieuse au Maroc et de la communauté juive, qui fait partie intégrante de l’histoire de ce Royaume depuis des siècles, est largement reconnu que ce soit aux États-Unis ou par le peuple juif dans le monde entier et, bien sûr, auprès des amis du Maroc dans l’État d’Israël”, a-t-il souligné.

Le chef de la délégation américaine s’est également félicité des progrès réalisés au Maroc sous le leadership du Souverain “dans les domaines sociaux, politiques et sécuritaires.”

Évoquant les relations entre Rabat et Washington, M. Isaacson a rappelé que “l’AJC est un fervent défenseur des relations entre le Maroc et les États-Unis”, exprimant sa satisfaction du développement de ces relations dans de nombreux domaines.

L’AJC est aussi “très enthousiaste quant aux nouvelles relations qui se sont développées ces deux dernières années avec le rétablissement des relations entre le Maroc et l’État d’Israël, un pays avec lequel le Maroc partage un lien naturel et familial et des objectifs stratégiques communs”.

Le partenariat du Maroc avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme a aussi figuré au centre des entretiens de la délégation américaine avec M. Bourita, a rapporté M. Isaacson, de même que “la souveraineté du Maroc au Sahara, qui est une question que l’AJC soutient fermement depuis longtemps”.

LR/MAP