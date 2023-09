Séisme au Maroc | SM le Roi remercie les équipes de secours espagnole, émiratie, britannique et qatarie

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé des messages de remerciements à chacune des équipes espagnole, émiratie, britannique et qatarie qui ont participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz.

Espagne

Message de remerciements au lieutenant-colonel Juan Saldana, chef du contingent de l’Unité militaire de secours d’Espagne, qui a participé aux efforts de secours et de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi a salué la participation active et efficace des membres de l’équipe de sauvetage espagnole qui, aux côtés de leurs frères marocains, ont déployé tous leurs efforts et moyens lors des opérations de recherche et de sauvetage.

Ces efforts “Nous ont profondément touché ainsi que le Peuple marocain”, souligne Sa Majesté le Roi.

Le Souverain fait part également de Sa grande fierté et de Son appréciation de cette généreuse participation, qui incarne la profondeur des liens d’amitié solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples espagnol et marocain.

Le Souverain exprime aux secouristes espagnols, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa sincère gratitude pour les efforts généreux déployés et le professionnalisme reconnu dont ils ont fait montre lors de ces opérations.

SM le Roi charge le lieutenant-colonel Saldana de transmettre Sa gratitude personnelle et celle de tout le peuple marocain à l’ensemble des membres du contingent espagnol qui ont fait preuve de courage et d’altruisme et démontré la profondeur des sentiments d’affection sincère et de solidarité active qu’ils ressentent pour leur deuxième pays.

Emirats Arabes Unis

Message de remerciements et de gratitude au Général Ali Al Moutaouaa, Chef de l’équipe de recherche et de secours des Emirats Arabes Unis, qui a participé aux efforts de secours suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, le Souverain souligne que la participation active des membres de l’équipe émiratie, aux côtés de leurs frères marocains, aux opérations de recherche et de secours, suite au tragique tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz “Nous a énormément et profondément touché ainsi que l’ensemble du peuple marocain”.

“Nous vous exprimons Notre profonde fierté et Notre reconnaissance pour cette généreuse participation humanitaire, qui incarne la profondeur des liens de fraternité solide et de solidarité agissante qui unissent les peuples émirati et marocain”, écrit le Souverain dans ce message.

SM le Roi exprime également, à cette occasion, en Son Nom propre et au nom du peuple marocain, Ses vifs remerciements et Sa profonde gratitude “pour les généreux efforts que vous avez déployés, votre grand professionnalisme et votre efficacité reconnue lors de ces opérations”.

Le Souverain charge le Chef de l’équipe émiratie de transmettre, à chacun des membres de l’équipe, l’expression de Ses vifs remerciements et Sa reconnaissance pour cette noble initiative, qui “reflète véritablement la profondeur des sentiments d’affection sincère et de solidarité agissante que vous ressentez pour votre deuxième pays, et qui sont propres aux fils du peuple émirati authentique”.

“Nous vous réitérons Nos plus profonds sentiments de considération et de gratitude pour votre noble soutien, qui découle de votre fort attachement aux valeurs de coopération et d’entraide auxquelles appelle Notre sainte religion islamique”, poursuit le Souverain, priant le Tout-Puissant de “perpétuer sur vous les bienfaits de la santé et du bien-être et de vous préserver, ainsi que votre pays frère, de tout malheur”.

Royaume-Uni

Message de remerciements à M. Russell Gauden, Coordinateur national de l’équipe internationale de recherche et de secours du Royaume-Uni, qui a participé aux efforts de sauvetage suite au séisme ayant frappé la région du Haut Atlas.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses vifs remerciements pour tous les efforts déployés par cette équipe en vue d’apporter assistance à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la région du Haut Atlas.

Le Souverain charge M. Gauden de transmettre l’expression de Ses sincères remerciements ainsi que Son appréciation à tous les membres de l’équipe, qui ont fait preuve d’un grand esprit de solidarité pour sauver des vies, chercher des survivants et fournir de l’aide humanitaire.

Les familles sinistrées, ainsi que toutes les composantes du peuple marocain, souligne Sa Majesté le Roi, “sont profondément reconnaissants” pour le travail dévoué déployé par l’équipe, qui incarne les nobles valeurs de l’action humanitaire.

“Soyez assurés que Nous apprécions profondément la contribution efficace de l’équipe pour faire face aux conséquences de cette pénible épreuve”, note le Souverain, affirmant que “le peuple marocain n’oubliera jamais le dévouement, le sens élevé de responsabilité et la mobilisation ferme dont votre équipe a fait montre en ces circonstances difficiles”.

Qatar

Message de remerciements et de gratitude au commandant Khalid Abdellah Al Hamidi, chef de l’équipe internationale qatarie de secours, qui a participé aux opérations de recherche et de sauvetage suite au séisme tragique ayant frappé la région d’Al Haouz.

Dans ce message, SM le Roi exprime avec fierté, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses sincères sentiments de remerciements et de gratitude pour la participation noble et généreuse des secouristes qataris aux côtés de leurs frères marocains aux opérations de recherche et de secours suite au tragique séisme qui a frappé la région d’Al Haouz.

SM le Roi dit apprécier hautement cette initiative humanitaire et solidaire, qui “Nous a énormément touché ainsi que le peuple marocain”, chargeant le commandant Khalid Abdellah Al Hamidi de transmettre aux membres de son équipe l’expression de “Nos vifs remerciements et de Notre profonde gratitude pour les efforts généreux que vous avez déployés et qui témoignent de votre efficacité avérée et de votre professionnalisme reconnu”.

Ces nobles efforts reflètent “aussi bien les sentiments de fraternité et d’affection sincères reconnus du peuple qatari frère à l’endroit de votre deuxième pays le Maroc, que votre attachement aux valeurs suprêmes de notre sainte religion islamique, basées sur la coopération, la solidarité et l’entraide”, ajoute le message.

“Renouvelant Nos sentiments distingués d’estime et de gratitude, Nous implorons le Très-Haut de perpétuer sur vous les bienfaits de la santé et du bien-être et de vous préserver ainsi que votre pays frère de tout malheur”, écrit Sa Majesté le Roi.

LR/MAP