IRES | Elaboration d’un glossaire relatif à la question du Sahara

Dans le but d’améliorer la communication du Maroc sur ses provinces du Sud et autour du dossier du Sahara, l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a élaboré un glossaire consultable dans sa base de données.

Lancé début 2021, le «Glossaire de la question du Sahara marocain», élaboré par l’IRES en langue française, est désormais disponible en quatre langues. En effet, en plus du français, les chercheurs, diplomates et autres personnes intéressées par le dossier du Sahara ont à leur disposition ce glossaire en anglais, en espagnol et en arabe. Comportant des concepts politiques, juridiques et historiques en lien avec le dossier du Sahara, ce glossaire vient enrichir le volet documentation expliquant les réalités historiques et sociales à même de pallier les ambiguïtés et les interprétations erronées véhiculées par les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume.

Définitions objectives et actualisées

Ce glossaire est conçu comme un document de référence accessible aux experts, chercheurs et diplomates, mais également au grand public. Basé sur un argumentaire scientifique, le glossaire présente des définitions objectives et actualisées des principaux concepts politiques, juridiques et historiques qu’implique la question du Sahara marocain. L’objectif est de clarifier les notions fondamentales afférentes à cette question et de contribuer, ainsi, à l’amélioration de la communication du Maroc sur ses provinces du Sud, en mettant en avant les réalités historiques et sociales à même de pallier les ambiguïtés et les interprétations erronées véhiculées par les adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume.

D’ailleurs, la question de l’intégrité territoriale du Royaume occupe une place de choix dans les travaux de l’IRES. Dans le cadre de l’examen des questions nationales à caractère stratégique et de sa veille immersive, l’IRES suit de près l’évolution de cette question dans l’agenda onusien, particulièrement dans un contexte marqué par la montée des mouvements séparatistes à l’échelle régionale. Ce glossaire vient ainsi compléter les différentes autres rubriques de la documentation ou base des données dont l’IRES dispose. Il s’agit, par exemple, d’une rubrique qui recueille les Discours et Messages Royaux.

Recueillant l’ensemble des Discours et Messages Royaux relatifs à la question du Sahara, et ce à partir de 1974 jusqu’à aujourd’hui, en langues arabe, française et anglaise, cette plateforme facilite la navigation via des mots clés, des dates ou par types de document. Une autre rubrique comporte les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies portant sur la question du Sahara depuis 1974. Ces archives sont classées par ordre antéchronologique.

LR