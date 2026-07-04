Message de félicitations de SM le Roi au Président américain Donald Trump à l’occasion de la fête nationale des États-Unis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations à Son Excellence M. Donald Trump, Président des États-Unis d’Amérique, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi a souligné qu’ »à l’occasion de la célébration par les Etats-Unis d’Amérique, le 04 juillet, du 250e anniversaire de son indépendance, il M’est agréable de vous exprimer en Mon nom et au nom du peuple marocain, Mes sincères voeux et félicitations ».

Le Souverain, que Dieu Le préserve, a ajouté que « cet anniversaire commémore également 250 années de l’établissement des relations solides et stables entre nos deux nations. Le Maroc, premier Etat à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis d’Amérique, considère à sa juste valeur cette relation distinguée et singulière ».

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, a affirmé, dans Son message, que ces relations enracinées et fondées sur les valeurs d’amitié profonde et de fidélité « n’ont jamais été aussi riches et fructueuses » qu’elles l’ont été durant les deux mandats de Son Excellence le Président Donald Trump, rappelant dans ce contexte que la reconnaissance historique par Son Excellence de la souveraineté du Maroc sur son Sahara « restera gravée dans la mémoire des Marocains de génération en génération… ».

Le Souverain, que Dieu L’assiste, S’est félicité du niveau des échanges commerciaux et des relations économiques qui « n’ont jamais atteint cet élan », faisant part de Sa conviction que les relations entre les deux pays avancent vers leur « meilleure phase ».

Sa Majesté le Roi a, d’autre part, salué la coopération sécuritaire et militaire entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique comme étant un « modèle d’excellence » et « un pilier majeur » pour protéger les citoyens des deux pays, défendre leurs valeurs communes et préserver leurs intérêts (…), citant, dans ce sens, l’exercice African Lion, accueilli par le Maroc.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a conclu Son message adressé à Son Excellence le Président américain en réitérant l’engagement inébranlable à aller de l’avant dans le renforcement et l’approfondissement des relations liant les deux nations marocaine et américaine.

LR/MAP