SIAM 15ème Édition | Salon international de l’agriculture au Maroc

Les travaux de la 15ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM) se sont ouverts, mardi à Meknès, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La session inaugurale de cette édition, qui se tient du 2 au 7 mai courant sous le thème “Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable”, a été présidée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch, en présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et du ministre délégué Chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Le Royaume-Uni est le pays d’honneur de cette édition 2023, qui marque le retour de cette grande messe internationale de l’agriculture après trois ans d’arrêt dû à la crise liée au Covid-19.

LR/MAP