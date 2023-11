Le peuple marocain célèbre dimanche l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa

Partager Facebook

Le peuple marocain et l’Auguste Famille Royale célèbrent, dimanche, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui a fait de l’action climatique et de la diffusion de la culture environnementale son cheval de bataille, tant au Maroc que dans d’autres pays.

Cet heureux événement, célébré le 19 novembre de chaque année, constitue une occasion renouvelée de mettre en avant les œuvres multiples et nobles de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, qui continue de se distinguer par son engagement personnel aussi bien dans les domaines de la bienfaisance et de la diplomatie, que de la culture et du climat.

Ainsi, le 15 novembre dernier, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par l’ambassade de l’Etat des Emirats Arabes Unis et la Fondation diplomatique.

Le 25 octobre, Son Altesse Royale a présidé, à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 25è anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde.

Le 26 août, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a reçu, sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au Palais des Hôtes à Rabat, les enfants Maqdessis participant à la 14ème édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Le 14 juin, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, marraine de l’Alliance de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (Décennie de l’Océan), a participé, à Monaco, au segment d’ouverture de haut niveau de la 3ème édition du dialogue des fondations pour la Décennie de l’Océan.

Son Altesse Royale a eu, en marge de cette manifestation, au Palais princier de Monaco, des entretiens avec Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Prince Souverain de Monaco, marqués par la signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Au cours de cette même journée, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a visité le Musée océanographique de Monaco.

Le 03 juin, Son Altesse Royale a accueilli, à son arrivée à l’aéroport Marrakech-Ménara, la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, Mme Jill Biden, qui a effectué une visite au Maroc.

Au mois de mai dernier, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé au Centre international Hassan II de formation à l’environnement de Bouknadel, la cérémonie de remise des Trophées Lalla Hasnaa du littoral durable au titre de la 4ème édition (2022), qui récompense des initiatives ayant contribué à la protection du littoral et des océans.

Le 24 janvier dernier, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a présidé, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture à Paris, en présence de la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, la signature d’un accord de partenariat entre les deux organismes.

Son Altesse Royale a, à cette occasion, eu un entretien avec la Directrice générale de l’UNESCO, avant d’assister à une réception offerte en son Honneur à la maison de l’UNESCO par la directrice générale de l’organisation onusienne.

Le 08 du même mois, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a inauguré, à la place Bab El Bahr, l’exposition urbaine “Rabat, un patrimoine de l’Humanité”, en célébration des dix ans de l’inscription de la capitale du Royaume sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La veille, Son Altesse Royale a présidé, à la Kasbah des Oudayas, l’inauguration du Musée national de la parure.

Le 07 décembre 2022, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par l’ambassade de la République Fédérale du Nigéria et la Fondation diplomatique.

Le 28 novembre de la même année, Son Altesse Royale, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, a offert une réception en l’honneur d’une délégation de l’UNESCO, conduite par la Directrice Générale, Mme Audrey Azoulay, qui participait aux travaux de la 17ème session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Cette réception a été l’occasion d’un échange entre Son Altesse Royale et la Directrice Générale de l’UNESCO qui a porté sur la coopération, depuis dix ans, entre la Fondation et l’Organisation onusienne en ce qui concerne la gestion du patrimoine de la ville de Rabat, inscrit en 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.

Avec des actions et des activités diverses et diversifiées, SAR la Princesse Lalla Hasnaa fait montre d’une détermination et d’un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d’inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.

LR/MAP