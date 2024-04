Le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le Grand Prix du Concours officiel de saut d’obstacles

Partager Facebook

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche, le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du Concours officiel de saut d’obstacles 3* de la Garde Royale, organisé du 26 au 28 avril à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi.

A son arrivée à la carrière Hassan II de la Garde Royale, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été accueilli par le Général de division, commandant la Garde Royale, Abdelaziz Chatar.

Après avoir passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par le ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, le président du Comité national olympique marocain (CNOM), Fayçal Laraïchi, et le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, ainsi que par des officiers supérieurs de la Garde Royale et d’autres personnalités.

Par la suite, et sous les ovations du public venu nombreux à la carrière Hassan II de la Garde Royale, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a pris place à la tribune d’honneur d’où Son Altesse Royale a présidé la finale du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du Concours officiel de saut d’obstacles 3* de la Garde Royale, épreuve réservée aux chevaux de première catégorie, qui a été remportée par le cavalier Ali Al Ahrach, montant le cheval “Douglas”, après un barrage, bouclant le parcours sans faute en 44sec 01/100è.

A la fin de cette compétition, organisée sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le trophée du Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI au cavalier vainqueur, Ali Al Ahrach.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a aussi remis les autres prix (Coupes) aux finalistes classés aux places suivantes.

A la fin de cette prestigieuse manifestation sportive, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a posé pour une photo souvenir avec les vainqueurs, qui ont ensuite effectué un tour d’honneur à cheval.

LR/MAP