Le Maroc condamne l’attaque armée ayant visé une réception à Washington, en présence du Président Donald Trump

Par Le Reporter.ma 26/04/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le Maroc condamne l’attaque armée ayant visé une réception à Washington, en présence du Président Donald Trump

Le Royaume du Maroc condamne l’attaque armée ayant visé une réception tenue à Washington, en présence du Président des États-Unis d’Amérique, Son Excellence Monsieur Donald Trump, a indiqué une source du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Affirmant sa solidarité avec Son excellence le Président des États-Unis et sa famille, ainsi qu’avec le gouvernement et le peuple de ce pays ami, le Royaume du Maroc réitère sa position rejetant toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme, quelles qu’en soient les sources et les motivations, a ajouté la même source.

LR/MAP

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