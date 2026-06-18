Italie | Focus à Palerme sur l’Initiative Royale pour l’Afrique Atlantique

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Un panel d’experts marocains et italiens a mis en avant, mercredi à Palerme (sud de l’Italie), l’importance des dimensions géoéconomique et géostratégique de l’Initiative Royale pour l’Afrique atlantique, en tant qu’espace d’avenir et vecteur de la coopération euro-africaine.

Animant cette rencontre, organisée par le consulat général du Maroc à Palerme, le secrétaire permanent du Processus des États africains atlantiques (PEAA), Tarik Iziraren, a souligné que l’Initiative pour l’Afrique Atlantique, lancée par SM le Roi Mohammed VI, trouve son fondement dans une vision stratégique majeure visant à approfondir l’intégration entre les pays africains riverains de l’Atlantique et le désenclavement des pays du Sahel en leur offrant un accès direct, structuré et sécurisé à l’océan atlantique.

Cette dynamique, a-t-il dit, ambitionne de transformer la façade atlantique en une véritable autoroute de développement et de croissance, s’appuyant sur l’essor des infrastructures, dont le futur Port Dakhla Atlantique, la connectivité logistique, l’énergie, y compris le Gazoduc Africain Atlantique, ainsi que l’économie bleue.

Pour M. Iziraren, l’objectif premier de cette Initiative Royale est de rassembler autour d’une vision commune les pays du continent, qui partagent la double identité africaine et atlantique et qui se trouvent confrontés aux mêmes défis en matière de développement et de sécurité.

« Ces défis ne peuvent être surmontés qu’à travers une coopération et une coordination communes, d’où la nécessité, a-t-il noté, de faire réussir le partenariat africain atlantique et de favoriser l’accès à l’Atlantique des pays du Sahel qui font face à des problèmes structurels en termes de développement socio-économique et sécuritaire ».

Après avoir relevé aussi l’importance du dialogue politique, du volet économique, et du développement durable, M. Iziraren a mis en valeur les points de convergence entre l’Initiative Royale Atlantique et le Plan Mattei, lancé par le gouvernement italien pour développer le partenariat avec les pays africains, appelant à ce que les deux parties prospectent des pistes de partenariat.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, a souligné que sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, le Maroc s’est engagé pour faire de l’espace atlantique un véritable moteur de développement, d’intégration et de coopération pour le continent africain.

Il a, à cet égard, noté que l’Initiative Royale Atlantique ne constitue pas seulement un projet d’infrastructures ou de connectivité, mais elle est l’expression d’une vision stratégique fondée sur la solidarité africaine, la coopération régionale et la confiance dans les immenses potentialités du continent.

Elle reflète la conviction que l’avenir de l’Afrique doit être construit à travers des partenariats innovants, une intégration économique accrue et une mobilisation collective au service du développement.

Pour l’Italie, qui occupe une position centrale en Méditerranée, l’initiative Atlantique peut constituer un prolongement naturel vers le sud et un instrument précieux de soutien à la mise en œuvre concrète des objectifs du Plan Mattei, a-t-il dit.

Abondant dans le même sens, le professeur des relations internationales à l’Université Mohammed V de Rabat, Mohamed Zakaria Aboudahab, a mis l’accent sur la pertinence de cette Initiative, tout en passant en revue le développement tous azimuts que connait le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Royaume s’est imposé comme un modèle de stabilité et de réforme, propulsé au rang des nations émergentes grâce à une vision stratégique globale, a-t-il relevé.

M. Aboudahab, qui intervenait en visioconférence, a fait observer que le Maroc et l’Italie, deux pays méditerranéens aux legs millénaires, partagent plusieurs points communs, plaidant pour le développement davantage de leur coopération à tous les niveaux.

De son côté, l’universitaire et économiste italien Giovanni Battista Dagnino a salué les grandes réalisations accomplies par le Maroc, qualifiant le Royaume de « puissance émergente ».

Soulignant l’importance régionale et internationale de l’Initiative Royale Atlantique, M. Dagnino a mis l’accent sur le caractère stratégique de plusieurs chantiers réalisés par le Royaume comme la plateforme logistique de Tanger Med et le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, deux structures tournées vers le développement des pays de la région.

Initié en partenariat notamment avec l’Université italienne Lumsa, ce panel de haut niveau a été modéré par la consule générale du Maroc à Palerme, Maryem Nassif, et marqué par la présence de plusieurs personnalités italiennes du monde politique et académique.

LR/MAP