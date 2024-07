SM le Roi félicite le président français à l’occasion de la fête nationale de son pays

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses félicitations à M. Macron et Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur des Français et la prospérité de la France.

“Grâce à la détermination commune qui nous anime, le Maroc et la France sauront, J’en suis persuadé, enrichir leurs profonds liens d’amitié, dans un esprit de dialogue, de confiance et de considération réciproque”, souligne SM le Roi, notant que les deux pays sauront saisir la portée des perspectives prometteuses qui s’ouvrent dans les relations bilatérales et construire un partenariat de référence dans les années à venir.

“Je sais, par ailleurs, pouvoir compter sur votre engagement personnel afin que ce partenariat puisse tenir compte des intérêts importants pour Nos deux pays”, assure le Souverain.

