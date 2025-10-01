Phosphates & Dérivés | Un bond de 21,1% des exportations à fin août 2025

Les exportations du secteur des phosphates et dérivés ont atteint 64,98 milliards de dirhams (MMDH) durant les huit premiers mois de 2025, en croissance de 21,1% par rapport à fin août 2024, selon l’Office des changes.

Cette évolution est le résultat de l’accroissement des ventes des segments “Phosphates” (+50,1%), “Engrais naturels et chimiques” (+18,9%) et “Acide phosphorique” (+16,2%), explique l’Office des changes dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs d’août 2025.

Concernant le secteur de l’aéronautique, il a amélioré ses exportations de 5,6% à plus de 18,37 MMDH, profitant de la hausse des ventes des segments “Electrical Wiring Interconnection System” – EWIS (+8,3%) et “Assemblage” (+4,4%).

En revanche, l’Office des changes fait état d’une baisse des exportations des secteurs “Autres extractions minières” (-8,3%), “Électronique et électricité” (-6,8%), “Textile et cuir” (-4,2%) et “Automobile” (-2,9%).

