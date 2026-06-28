Le Parlement Arabe salue le rôle de SM le Roi Mohammed VI dans la défense d’Al-Qods

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La huitième conférence du Parlement arabe et des présidents des Conseils et Parlements arabes a salué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la Ville Sainte et le soutien à la résilience du peuple palestinien.

La résolution adoptée, à l’issue des travaux de cette conférence organisée samedi au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire, à l’initiative du Parlement arabe en partenariat avec l’Union parlementaire arabe, a loué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans la défense de la Ville Sainte et le soutien à la résilience du peuple palestinien.

La résolution a réaffirmé le soutien au rôle stratégique joué par le Comité Al-Qods, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, dans la défense de la Ville d’Al-Qods, berceau des religions monothéistes, la préservation de son identité religieuse et abrahamique, le soutien à la résistance du peuple palestinien dans la Ville Sainte, ainsi que la lutte contre les mesures prises par la puissance occupante visant à modifier son statut juridique, historique et démographique ».

Le texte a également réaffirmé les droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien, au premier rang desquels l’établissement de son État indépendant et souverain dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale, ainsi que le droit des réfugiés palestiniens au retour et à l’indemnisation, conformément aux résolutions de la légalité internationale.

La résolution a, en outre, souligné que la solution à deux États demeure l’unique option viable pour parvenir à une paix juste et globale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et à l’Initiative de paix arabe.

LR/MAP