New York | La Marine Royale offre une somptueuse réception à bord de la frégate Mohammed VI

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La Marine Royale a offert, lundi à New York, à bord de la frégate Mohammed VI, une somptueuse réception à l’occasion de la participation de ce bâtiment militaire marocain à l’International Naval Review 250, organisée dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis d’Amérique.

La cérémonie, marquée par la participation de l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, Duke Buchan III, et de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires notamment marocaines et américaines.

Intervenant à cette occasion, le contre-amiral El Mostafa Tarzi, commandant le Secteur maritime de la Zone Sud, a souligné que la participation du Royaume aux festivités célébrant le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis reflète « l’amitié de longue date entre le Maroc et les États-Unis, une relation profondément ancrée dans l’histoire ».

Rappelant que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l’indépendance des États-Unis en 1777, le contre-amiral a indiqué que, depuis lors, les liens entre les deux pays n’ont cessé de renforcer « un partenariat exceptionnel fondé sur le respect mutuel, des valeurs partagées et un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité internationales ».

Le responsable a souligné qu’à une époque où les mers représentent à la fois des opportunités et des responsabilités, la Marine Royale et son homologue américaine ne cessent de renforcer leur coopération, devenue « essentielle pour préserver la liberté de navigation, renforcer la sécurité maritime et promouvoir la stabilité régionale et mondiale ».

Le contre-amiral Tarzi a également noté que la Marine Royale, guidée par la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, poursuit la modernisation de ses capacités tout en consolidant ses partenariats avec les marines alliées et amies à travers le monde.

Pour sa part, l’ambassadeur Duke Buchan III a tenu à rappeler que bien avant que la marine américaine ne construise sa première frégate, le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah avait ouvert les ports marocains aux navires américains en 1777, soulignant qu’il ne s’agissait pas d’un geste anodin, mais d’une « bouée de sauvetage permettant à une jeune république de trouver sa place dans le monde ».

Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, « nos deux pays avancent ensemble », affirmant que la participation de la frégate Mohammed VI aux célébrations du 250e anniversaire des États-Unis constitue « un rappel de notre histoire commune et de notre amitié ».

L’ambassadeur américain s’est également félicité d’un partenariat sécuritaire américano-marocain « plus solide aujourd’hui que jamais », relevant que le Royaume participe chaque année à plus d’une centaine d’activités et exercices militaires organisés par les États-Unis.

À cette occasion, M. Buchan III a rappelé que le président Donald Trump se tient « fermement aux côtés du Maroc », y compris par son soutien inébranlable à l’initiative marocaine d’autonomie comme « seule base d’une solution juste et durable à la question du Sahara marocain ».

De son côté, Youssef Amrani s’est félicité du soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud, ainsi que de leur appui à l’initiative marocaine d’autonomie en tant qu’unique solution au différend artificiel autour du Sahara marocain.

M. Amrani a estimé que la participation de la Marine Royale à cet événement historique « incarne avec force l’un des partenariats stratégiques les plus anciens, les plus solides et les plus durables de l’histoire américaine ».

Notre histoire, a-t-il souligné, est « remarquable », ajoutant que « ce qui rend ce partenariat véritablement exceptionnel, ce n’est pas seulement d’où il vient, mais aussi vers où il va ».

À cette occasion, le commandant de la frégate Mohammed VI a offert au contre-amiral américain, Bradley Andros, une toile représentant la frégate marocaine mouillant au large de New York, avec en toile de fond les gratte-ciel emblématiques de la métropole américaine.

LR/MAP