Nasser Bourita reçoit un émissaire de la RDC, porteur d’un message adressé à SM le Roi

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mercredi à Rabat, le ministre délégué près la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, en charge de la Francophonie et des Congolais de l’étranger de la République Démocratique du Congo (RDC), Crispin Mbadu Phanzu, porteur d’un message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Mbadu Phanzu a salué l’excellence des relations de coopération bilatérale qu’entretiennent le Maroc et la RDC, liés par une longue histoire, indiquant que sa visite dans le Royaume porte sur la promotion de la candidature de son pays au Secrétariat Général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

De son côté, Juliana Amato Lumumba, candidate de la RDC au poste de Secrétaire Général de l’OIF, qui accompagne M. Mbadu Phanzu, a mis en avant, dans une déclaration similaire, la solidité des liens de solidarité et d’amitié unissant les deux pays, rappelant que son père, feu Patrice Émery Lumumba, avait été décoré par Feu SM Mohammed V.

Elle a également loué la convergence des points de vue entre le Maroc et la RDC sur les questions relatives à la solidarité, l’unité, l’inclusivité et la souveraineté, appelant à une Francophonie des peuples, avec les peuples et pour les peuples.

LR/MAP