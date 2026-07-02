Le Maroc préside la 19e Conférence de la Commission Hydrographique de l’Atlantique Oriental à Abidjan

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Les travaux de la 19e Conférence de la Commission Hydrographique de l’Atlantique Oriental (CHAtO-19) se tiennent à Abidjan sous la présidence du Royaume du Maroc, du 01 au 03 juillet, avec la participation de plus d’une vingtaine de pays.

Le Maroc à travers la Division de l’Hydrographie, de l’Océanographie et de la Cartographie Marine de l’Inspection de la Marine Royale, conduit ces travaux en raison de l’expertise affirmée et du grand savoir-faire accumulés au fil des années, dans les domaines d’hydrographie, d’océanographie et de cartographie marine (HOC). Des domaines éminemment stratégiques pour promouvoir la sécurité maritime, la préservation des ressources marines et le développement de l’économie bleue.

L’engagement du Royaume du Maroc dans ces domaines s’inscrit dans le cadre de la Vision éclairée et du Leadership Clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, tels qu’illustrés à travers l’Initiative Royale pour l’Atlantique visant à faire de cet espace stratégique, une zone de communion et de prospérité partagées au profit des peuples du Continent.

L’hydrographie est la cartographie marine demeurent pour le Maroc au cœur de ces objectifs nobles et des fondements du développement économique et d’appropriation des espaces maritimes.

La conférence d’Abidjan s’inscrit dans la continuité des efforts inlassables fournis par le Maroc pour la promotion de l’hydrographie conformément aux recommandations de l’Organisation Hydrographique Internationale (OHI), notamment l’organisation à Casablanca en 2024, de la 18è CHAtO et en 2025 à Casablanca du séminaire de coopération africaine dans les domaines HOC.

Cette rencontre de haut niveau rassemble les principaux services hydrographiques et administrations maritimes de la façade atlantique africaine, des organisations internationales spécialisées, des institutions scientifiques et techniques, ainsi que des partenaires industriels opérant dans les domaines de l’hydrographie, de la cartographie marine, de l’océanographie et de la sécurité de la navigation. Son objectif est d’examiner les enjeux liés à la sécurité de la navigation, à la cartographie marine et à la coopération régionale.

Dans un contexte marqué par l’intensification des échanges commerciaux, le développement des corridors logistiques et l’évolution des exigences en matière de sécurité de la navigation, la CHAtO-19 offre ainsi, un cadre privilégié de concertation pour renforcer la coopération entre les États et promouvoir des services hydrographiques toujours plus performants où, le Maroc y affirme son positionnement comme un acteur principal.

Les travaux porteront notamment sur la modernisation des services hydrographiques, la mise en œuvre des normes internationales, la production et la gestion des données marines numériques, le renforcement des capacités techniques ainsi que la coopération régionale.

Cette rencontre de haut niveau devra déboucher sur une série de recommandations, à même de contribuer à améliorer la sécurité de la navigation, à soutenir le développement des infrastructures portuaires et à renforcer la compétitivité des plateformes maritimes de la région.

Lors de la cérémonie d’ouverture de cette conférence rehaussée par la présence d’un parterre de responsables gouvernementaux, le vice-Premier ministre, ministre de la Défense ivoirien, Téné Birahima Ouattara, a souligné que la maîtrise des données hydrographiques constitue un enjeu stratégique pour la sécurité nationale et la protection des intérêts maritimes de la Côte d’Ivoire.

De son avis, les défis liés à l’hydrographie concernent directement la sécurité nationale, notamment à travers la surveillance de la zone économique exclusive, la lutte contre la piraterie, les trafics illicites, la pêche illégale ainsi que la protection des infrastructures portuaires.

Et d’ajouter que la Commission hydrographique de l’Atlantique Oriental constitue un cadre de coopération privilégié permettant de renforcer la solidarité entre les États membres, de développer des partenariats avec les services hydrographiques expérimentés, estimant que le développement des capacités des États membres doit demeurer au cœur des priorités de cette coopération régionale.

A noter qu’en prélude à la conférence, un séminaire régional de renforcement des capacités s’est tenu les 29 et 30 juin dernier à Abidjan autour du thème « Formations en hydrographie, océanographie et cartographie marine en Afrique de l’Ouest et du Centre: réussites et perspectives ».

Le Maroc qui préside la Commission Hydrographique de l’Atlantique Oriental depuis 2024, devra remettre le flambeau de la présidence de cette instance à l’Espagne au terme des travaux de la Conférence d’Abidjan.

La Commission Hydrographique de l’Atlantique Oriental est un groupe de coopération régionale de l’Organisation Hydrographique Internationale qui rassemble au total 25 pays dont 20 de la côte ouest-africaine.

LR/MAP