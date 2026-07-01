France-Maroc | Focus à Paris sur les attraits du Royaume en matière d’investissements

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Les atouts du Royaume en tant que destination d’investissement à fort potentiel ont été mis en exergue, mercredi à Paris, lors de la Journée économique France-Maroc, une rencontre de haut niveau destinée à promouvoir les opportunités d’affaires, à encourager les investissements croisés et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique entre Rabat et Paris.

Les participants à cette rencontre, coorganisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Paris Ile-de-France et l’Ambassade du Royaume en France, ont passé en revue les moyens à mettre en place à même de stimuler et approfondir les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Il s’agit d’identifier de nouvelles opportunités de développement et de renforcer le partenariat durable entre les entreprises et les institutions, tout en favorisant l’émergence de projets structurants, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, le numérique, la transition énergétique ou les services.

S’exprimant à cette occasion, le président de la CCI Paris Ile-de-France, Dominique Restino a souligné que la relation économique entre la France et le Maroc est stratégique et porteuse d’avenir, réitérant l’ambition de créer des passerelles concrètes entre les deux écosystèmes, d’encourager l’innovation et de soutenir les entreprises dans leurs projets de coopération et de croissance.

Réaffirmant l’engagement de son pays en faveur d’une coopération économique bilatérale encore plus forte, M. Restino a estimé que la croissance des entreprises marocaines et françaises reposera dans les années à venir sur deux leviers majeurs, à savoir l’internationalisation qui doit s’appuyer davantage sur « l’atout de la francophonie économique », et la transmission et la pérennisation des entreprises, favorisant les rapprochements, les partenariats et les investissements croisés.

De son côté, l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail, a mis en avant la signification particulière de cette rencontre qui s’inscrit dans le cycle de journées économiques lancées par la CCI Paris Ile-de-France et au cours desquelles le Maroc est le premier pays mis à l’honneur, notant que ce choix traduit la profondeur des relations entre les deux pays.

Le partenariat Maroc-France basé sur la confiance mutuelle est appelé à jouer un rôle de premier plan face au grands défis économiques, industriels et technologiques auxquels les deux pays sont confrontés.

L’objectif est d' »intensifier nos échanges, de structurer les chaînes de valeurs communes, d’articuler les transitions, qu’elles soient énergétiques, industrielles, logistiques ou hydriques, et d’inscrire la relation bilatérale dans une logique de co-développement et de projection régionale », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a fait savoir qu’une infrastructure, aussi performante soit-elle, ne produit pleinement ses effets que lorsqu’elle s’inscrit dans une vision globale de développement économique, industriel et territorial.

Selon lui, le premier levier de cette transformation est l’ouverture qui constitue un facteur déterminant d’attractivité pour les investisseurs internationaux et un puissant accélérateur du développement territorial, le deuxième levier réside dans la création d’écosystèmes industriels performants autour de champions mondiaux et le troisième pilier est le capital humain, cette jeunesse, qualifiée, ambitieuse et ouverte sur le monde, qui constitue l’un des principaux atouts de la compétitivité du Royaume et un facteur de confiance pour les entreprises internationales qui choisissent d’y investir.

Le président de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a, quant à lui, mis en avant la vision nationale qui trouve l’une de ses expressions les plus prometteuses dans les régions du Sud du Royaume, appelées à jouer un rôle majeur dans la nouvelle géographie énergétique mondiale, compte tenu de sa position géostratégique exceptionnelle et ses potentiels climatiques.

Il a mis en exergue la complémentarité de la coopération franco-marocaine expliquant que si la France possède une expertise dans le domaine de l’ingénierie énergétique, de l’infrastructure, de la technologie bas carbone, de la recherche et de l’innovation, le Maroc, lui, offre une stabilité institutionnelle, une vision stratégique volontariste, un environnement d’investissement attractif et une ouverture privilégiée sur le continent.

« En conjuguant ces complémentarités, nous pouvons bâtir de nouvelles générations de partenariats dans les domaines des énergies renouvelables, des réseaux intérieurs, de l’hydrogène vert, de la mobilité du lac, de la formation, de la recherche appliquée et de la décarbonation industrielle », a-t-il ajouté.

Organisée en partenariat avec des institutions de premier plan, pleinement engagés dans la promotion de la relation économique franco-marocaine, notamment l’AMDIE, la Chambre française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et Business France, cette rencontre, ayant réuni plus de 300 participants, dirigeants d’entreprises, investisseurs, décideurs publics et institutionnels, constitue une plateforme de référence au service des entreprises des deux rives.

LR/MAP