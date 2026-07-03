ONU | Le Maroc co-organise à New York un événement en soutien aux victimes du terrorisme

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Le Royaume du Maroc a coorganisé avec l’Espagne et le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, jeudi au siège de l’ONU à New York, un événement parallèle consacré au soutien aux victimes du terrorisme, en marge de la Semaine des Nations Unies contre le terrorisme, “CT Week”, tenue du 26 juin au 2 juillet.

Ont pris part à cet événement des représentants d’États membres des Nations Unies, d’entités onusiennes ayant mandat dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, d’organisations régionales, ainsi que des représentants de la société civile, notamment des représentants des victimes du terrorisme.

Au cours de cette réunion, M. Ismail Chekkori, directeur des questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a présenté les résultats de la Conférence sur les victimes africaines du terrorisme, coorganisée à Rabat avec le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, les 2 et 3 décembre 2025, et consacrée au soutien aux victimes africaines du terrorisme, à savoir la Déclaration de Rabat sur le soutien aux victimes africaines du terrorisme, intitulée “Aux côtés des victimes du terrorisme en Afrique : vers la justice, le rétablissement et la résilience”, ainsi que le Compendium en ligne des meilleures pratiques de soutien aux victimes africaines du terrorisme.

M. Chekkori a, dans ce cadre, relevé l’importance qu’accorde le Maroc à ce que les voix des victimes africaines du terrorisme soient entendues et que les efforts des États africains pour les soutenir soient davantage connus au niveau régional et international.

Il a également exposé la diversité et l’ampleur des politiques, programmes et mesures développés par les États africains pour soutenir les victimes du terrorisme. M. Chekkori a également partagé le constat que l’ensemble de ces efforts confirme que les victimes africaines du terrorisme contribuent activement et efficacement aux efforts de leurs pays pour prévenir le terrorisme et l’extrémisme violent.

La réunion a également été l’occasion pour les États membres et les entités onusiennes de présenter leurs programmes, mesures et projets en soutien aux victimes du terrorisme.

La co-organisation par le Maroc de cet événement s’inscrit dans le prolongement de l’engagement du Royaume visant à mettre en exergue les priorités et les efforts africains sur la scène multilatérale, notamment au sein des Nations Unies.

LR/MAP