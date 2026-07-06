IA | Le renforcement de la coopération bilatérale au menu des entretiens à Genève entre Mme Seghrouchni et son homologue française

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Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle a été au centre des entretiens, lundi à Genève, entre la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et la ministre française déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff.

Tenues en marge du premier Dialogue mondial sur la gouvernance de l’intelligence artificielle (6-7 juillet), les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment la recherche et l’innovation, le développement des talents, l’accompagnement des startups et des entreprises, l’intégration durable de l’intelligence artificielle dans l’économie et les services publics, ainsi que la gouvernance, les infrastructures et la souveraineté numérique.

Les deux parties ont mis en avant, à cette occasion, des perspectives de partenariats fondés sur la co-innovation, le transfert de compétences et le développement de capacités locales.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette entrevue, Mme Seghrouchni a indiqué que le Maroc et la France préparent une rencontre prévue à la mi-juillet à Rabat afin d’approfondir leur coopération dans les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle, soulignant que les deux pays partagent des objectifs communs visant à renforcer leur compétitivité, à consolider leur souveraineté numérique et à réduire les dépendances technologiques.

Elle a également relevé que Rabat et Paris défendent une vision commune d’une intelligence artificielle centrée sur l’humain, fondée sur les principes de protection de la vie privée, de sécurité dès la conception et de la mise de la technologie au service du citoyen, rappelant l’engagement du Royaume dans les travaux internationaux relatifs à l’éthique de l’intelligence artificielle, notamment à travers sa contribution aux recommandations de l’UNESCO dans ce domaine.

Pour sa part, Mme Le Hénanff a fait savoir que ces échanges s’inscrivent dans une coopération continue sur les questions du numérique, mettant en avant de nombreuses opportunités de collaboration autour de l’écosystème des entreprises innovantes, du cloud et de l’accélération du déploiement de l’intelligence artificielle dans les administrations publiques et les entreprises.

Le Maroc et la France partagent une même vision de la souveraineté numérique, de la protection des citoyens, en particulier des plus vulnérables, ainsi que de la préservation des valeurs dans le développement de l’intelligence artificielle, a-t-elle déclaré à la MAP, saluant le rôle du Royaume en tant que “moteur dans la modernisation, la numérisation et la diffusion de l’intelligence artificielle sur l’ensemble du continent africain”.

La responsable française a également qualifié le Maroc d’“interlocuteur naturel” pour développer une coopération stratégique dans ce domaine.

LR/MAP