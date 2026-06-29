Sahara | La Guinée-Bissau réaffirme son soutien ferme à l’intégrité territoriale du Maroc

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La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la République de Guinée Bissau, Fatumata Jau, a réitéré, lundi à Rabat, la position constante et indéfectible de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Jau a réaffirmé aussi le soutien total de la Guinée Bissau au plan d’autonomie présenté par le Royaume, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend artificiel.

Elle a souligné, à cet égard, l’importance de l’ouverture d’un Consulat général par la République de Guinée Bissau à Dakhla, en octobre 2020, action qui confirme, a-t-elle précisé, la solidité du partenariat liant les deux pays frères.

Mme Jau a considéré que cette ouverture s’inscrit en synergie avec la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en soutien au plan d’autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Dans le même cadre, la cheffe de la diplomatie bissau-guinéenne s’est félicitée de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui consacre le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d’une solution juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend.

LR/MAP