Exercice 2025 | L’ANCFCC affiche un CA historique de près de 11 MMDH en hausse de 22 %

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Réuni ce 30 juin 2026, le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) a arrêté les comptes de l’exercice 2025, actant de remarquables performances en ligne avec les projets stratégiques du Royaume à horizon 2030.

Le Conseil qui s’est tenu sous la présidence du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, en présence du Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, a permis de détailler, chiffres à l’appui, les performances réalisées par l’Agence au cours de l’exercice 2025.

L’ANCFCC a ainsi enregistré un chiffre d’affaires historique de quasi 11 milliards de dirhams, en progression de 22 % par rapport à 2024.

L’Agence a également renforcé sa contribution aux finances publiques en reversant 7,5 milliards de dirhams à l’État, dont 6,5 milliards de dirhams de versement direct au Budget Général de l’Etat.

Le Directeur Général de l’ANCFCC, Karim Tajmouati, qui a présenté les principales réalisations de l’exercice, a également souligné la progression significative des indicateurs métiers.

Ainsi, plus de 1.050.000 hectares ont été immatriculés, correspondant à 436.000 titres fonciers établis, soit une hausse de 17 % par rapport à 2024.

L’Agence a également délivré 2,5 millions certificats de propriété, en augmentation de 10 %, témoignant d’une amélioration continue de la qualité et de la célérité des services rendus aux usagers.

Dans le cadre des programmes d’immatriculation foncière d’ensemble, 147.000 titres fonciers ont été produits en milieu rural. Ce qui, souligne l’Agence, illustre son engagement constant en faveur de la sécurisation du foncier et du développement rural.

En matière de cartographie, l’ANCFCC a réalisé 162 cartes topographiques et plans de villes, contribuant de la sorte au renforcement des infrastructures géospatiales nationales. Des chiffres, qui traduisent une notable intensification des efforts déployés pour accélérer l’immatriculation foncière, en particulier dans le monde rural, avec un impact socio-économique positif.

Parallèlement aux résultats annuels, le Conseil a pu constater la poursuite par l’ANCFCC de la mise en œuvre de ses projets structurants. Notamment, ceux portant sur la formulation du nouveau plan stratégique à horizon 2030 ; la finalisation de la cartographie des risques de l’Agence et du plan de traitement y afférent ; ainsi que la poursuite de son programme d’action en matière de transformation digitale, avec des chantiers d’envergure engagés autour du renforcement des dispositifs avancés de cyber-sécurité.

Les membres du Conseil d’Administration ont salué à l’unanimité les résultats enregistrés par l’Agence, ainsi que son rôle central dans l’accompagnement des grands projets stratégiques du Royaume, en étroite coordination avec l’ensemble des partenaires institutionnels. À l’issue de ses travaux, le Conseil a approuvé l’ensemble des résolutions inscrites à l’ordre du jour et arrêté les comptes de l’exercice 2025, certifiés sans réserve.

La réunion du Conseil s’est clôturée sur les félicitations de son Président et de ses membres exprimées au Directeur Général, au management ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs de l’ANCFCC, tant au niveau central que territorial, pour leur engagement et leur contribution aux performances de l’Agence.

LR/MAP