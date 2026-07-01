Le partenariat économique entre le Maroc et la France, un modèle à suivre pour l’Afrique (M. Forissier)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le partenariat économique «exceptionnel» qu’entretiennent le Maroc et la France est «un modèle pour le reste de l’Afrique», a affirmé, mercredi à Paris, le ministre français chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier.

«C’est un partenariat économique exceptionnel qui est fondé sur une vision commune, les deux pays partageant l’idée que le commerce international est un facteur de réussite, de développement pour les peuples et pour les jeunes générations, porteur, s’il est bien organisé et équitable, d’opportunités gagnant-gagnant», a souligné M. Forissier qui s’exprimait à l’ouverture de la Journée économique France–Maroc, coorganisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Paris Ile-de-France et l’Ambassade du Royaume en France.

Devant les quelque 300 participants, dirigeants d’entreprises, investisseurs, décideurs publics et institutionnels, réunis dans le cadre de cet événement de haut niveau visant à stimuler et à approfondir les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays, M. Forissier a ajouté que « c’est vraiment ce partage de visions et de valeurs qui rassemble la France et le Maroc » et qui fait que « cette relation économique est d’ailleurs un modèle pour le reste de l’Afrique ».

Chiffres à l’appui, le ministre français chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité s’est félicité du renforcement des relations entre le Maroc et la France, évoquant un niveau « assez inédit » avec plus de 15 milliards d’euros d’échanges commerciaux en 2025, un chiffre qui « a doublé en moins de dix ans ».

M. Forissier assure que la France souhaite continuer de travailler avec le Royaume selon cette même logique « gagnant-gagnant » qui préside à leurs relations bilatérales, permettant aux deux pays de tirer profit des opportunités économiques offertes de part et d’autre, au moment où le Maroc « s’industrialise, se modernise et se diversifie » tandis que la France, de son côté, « ouvre ses portes aux produits made in Morocco ».

Le ministre a mis en avant à cet égard le dynamisme des investissements français au Maroc, comme en témoigne le renforcement de la présence de l’équipementier aéronautique Safran qui vient d’investir 600 millions d’euros dans une nouvelle usine à Casablanca, a-t-il rappelé

Mais si la France est le premier investisseur étranger au Maroc, le Maroc est le premier investisseur africain en France, fait remarquer le haut responsable français qui plaide pour le renforcement des rapports économiques « non seulement en termes d’échanges, mais aussi en termes de co-investissements, ou d’investissements croisés ».

De même, l’humain, a-t-il relevé, reste au cœur du partenariat France-Maroc (formation, développement des savoirs, mobilité, jeunesse), les entreprises étant encouragées à « investir dans les compétences, dans l’avenir de ceux qui porteront notre partenariat demain, et pas seulement dans les biens ou les services ».

S’agissant des perspectives de la dynamique vertueuse qui marque les relations bilatérales, le ministre français a mis en avant « le nouvel agenda économique ambitieux et partagé » ayant ses fondations dans le cadre du partenariat d’exception renforcé scellé en octobre 2024, à l’occasion de la visite d’Etat au Maroc du Président français Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Parmi les pistes de coopération à développer, il cite notamment les domaines de l’énergie renouvelable et l’hydrogène vert.

«Tout cela repose aussi sur une relation politique d’excellence, qui est un socle pour notre ambition partagée », a-t-il conclu, partant de la conviction que « dans un monde marqué par des crises d’incertitude, « il est essentiel de construire des pôles de stabilité et des relations partenariales qui, au contraire, structurent l’avenir et sécurisent les débouchés et les chaînes d’approvisionnement de nos entreprises ».

Organisée en partenariat avec des institutions de premier plan, pleinement engagés dans la promotion de la relation économique franco-marocaine, notamment l’AMDIE, la Chambre française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et Business France, la journée économique France-Maroc constitue une plateforme de référence au service des entreprises des deux rives.

LR/MAP