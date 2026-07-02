Rabat | La FAO salue le modèle marocain “innovant” en matière de gestion forestière

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Le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Maroc, Alexandre Anh Tai Huynh, a salué, jeudi à Rabat, le modèle « innovant » développé par le Royaume en matière de gestion forestière.

« Le Maroc est en train de développer et de mettre en œuvre un modèle innovant qui travaille à la conservation de la biodiversité, de la nature, à la protection de la forêt, à la lutte contre la dégradation des sols et à la lutte contre la désertification », a déclaré à la presse M. Anh Tai Huynh, à l’occasion d’une rencontre consacrée à la présentation de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030.

Il s’agit d’un modèle propre au Maroc et à l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), qui permet d’appréhender de manière intégrée le rôle des populations, à long terme, dans la gestion forestière et la protection de la biodiversité, a-t-il ajouté.

Ce modèle porte également sur le développement économique et la création d’emplois afin de mieux relever les défis liés au changement climatique, notamment les incendies et la sécheresse, a-t-il poursuivi, soulignant qu’il permet aussi de garantir des moyens d’existence durables aux populations vivant dans et autour des forêts.

Le responsable onusien a réaffirmé l’engagement de la FAO à accompagner le Maroc dans le développement et le renforcement de ce modèle, et à en faire bénéficier d’autres pays du continent et au-delà, afin de favoriser une gestion durable et intégrée des forêts.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, a souligné que les forêts constituent à la fois une réponse aux défis climatiques, un refuge pour la biodiversité, un facteur de sécurité hydrique, un puits de carbone naturel et un moteur de développement économique et social, tout en demeurant parmi les écosystèmes les plus exposés aux effets du changement climatique.

Au Maroc, les forêts subissent les effets conjugués de la sécheresse, des incendies, de l’érosion, des pressions anthropiques et de la perte de biodiversité, a indiqué M. Houmy, notant que face à ces défis, le Royaume a engagé, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une transformation profonde de la gouvernance environnementale et territoriale.

La stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, qui représente une véritable transformation du modèle forestier national, s’inscrit dans le cadre de cette vision, a relevé le directeur général de l’ANEF, précisant que depuis son lancement, plus de 200.000 hectares de forêts et d’écosystèmes ont été restaurés.

Aujourd’hui, plus de 4.000 acteurs socio-professionnels et près de 6.000 artisans sont partenaires de l’ANEF, a-t-il fait savoir, ajoutant que « l’ambition est désormais d’accompagner une nouvelle génération de coopératives capables de transformer les produits forestiers, d’innover, de créer davantage de valeur ajoutée et de favoriser l’émergence d’un entrepreneuriat vert au sein des territoires forestiers ».

Pour sa part, la directrice de l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, Catherine Bonnaud, a mis l’accent sur l’importance du partenariat avec l’ANEF, qui a pour objectif d’accompagner le Royaume dans la mise en œuvre de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, afin de renforcer la résilience face au changement climatique et permettre à l’ensemble des Marocains de mieux vivre avec leur environnement.

Organisée par l’ANEF, cette rencontre a réuni l’ensemble des partenaires techniques et financiers accompagnant la mise en œuvre de la stratégie nationale, ainsi que les représentants des principales institutions bilatérales, multilatérales et organisations internationales engagées aux côtés du Maroc dans les domaines de la gestion durable des forêts, de la conservation de la biodiversité, de la lutte contre le changement climatique, de la restauration des écosystèmes et du développement territorial durable.

Elle s’inscrit dans l’approche de l’ANEF visant à renforcer le dialogue stratégique avec ses partenaires, consolider les mécanismes de coordination et partager l’état d’avancement des principaux chantiers engagés dans le cadre de la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030, afin d’assurer une mise en œuvre plus efficace des programmes de coopération au service du développement durable des écosystèmes forestiers marocains.

LR/MAP