Amman | Nasser Bourita participe à la 165e session du Conseil de la Ligue des États arabes

Par Le Reporter.ma 22/06/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Amman | Nasser Bourita participe à la 165e session du Conseil de la Ligue des États arabes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, est arrivé lundi à Amman pour prendre part à la reprise des travaux de la 165ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel.

En marge des travaux du Conseil de la Ligue arabe, M. Bourita participera également à une réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères.

La reprise des travaux de cette session s’inscrit dans le prolongement de la 165ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, tenue le 29 mars 2026 par visioconférence sous la présidence du Royaume de Bahreïn.

LR/MAP

 

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