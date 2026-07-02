Canicule | Le ministère de la Santé appelle à adopter les gestes de prévention nécessaires

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Le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle l’ensemble des citoyennes et citoyens à faire preuve de vigilance et à adopter les gestes de prévention nécessaires pour limiter les risques liés aux fortes températures, notamment chez les personnes les plus vulnérables.

Dans un communiqué, le ministre souligne que, face à la vague de chaleur qui touche plusieurs régions du Royaume, « une attention particulière doit être portée aux enfants, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi qu’aux personnes exposées au soleil dans le cadre de leur travail ou d’activités physiques en plein air ».

Le ministère recommande, à cet effet, de boire de l’eau régulièrement et en quantité suffisante, d’éviter les sorties pendant les heures les plus chaudes, notamment entre 12h et 16h, de rester autant que possible dans des lieux frais ou bien aérés, de porter des vêtements légers et d’éviter les efforts physiques non indispensables.

Les familles et les proches sont également invités à prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées ou malades, à veiller à leur bonne hydratation et à les accompagner dans le respect de ces recommandations, ajoute le communiqué, notant qu’en cas de signes tels qu’une forte fièvre, une fatigue inhabituelle, des vertiges, des maux de tête, une soif intense, des crampes, une confusion, une somnolence inhabituelle ou une baisse de vigilance, il est recommandé de se rendre sans délai à l’établissement de santé le plus proche pour bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Parallèlement, le ministère a activé, comme chaque année dès le mois de juin, le dispositif sanitaire national dédié aux vagues de chaleur, qui prévoit notamment le renforcement de la vigilance et du suivi sanitaire au niveau territorial, la continuité des services de santé, le renforcement des services des urgences, la mobilisation des services d’aide médicale urgente, la sécurisation des stocks de médicaments, ainsi que l’intensification des actions de sensibilisation et d’information au profit de la population.

« Le ministère réitère son appel au respect des consignes de prévention et à la solidarité envers les personnes les plus vulnérables, afin de contribuer à réduire les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs et à préserver la santé et la sécurité de toutes et tous », conclut le communiqué.

LR/MAP