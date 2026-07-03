Mondial 2026 | “Nous affronterons une équipe marocaine” bien organisée (Jesse Marsch)

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Le sélectionneur de l’équipe du Canada, Jesse Marsch, a affirmé, vendredi à Houston, que sa sélection s’apprête à affronter, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, « une équipe marocaine bien organisée et dotée d’individualités remarquables ».

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le technicien canadien a souligné que la sélection marocaine est « extrêmement bien structurée », mettant en avant « sa maturité tactique ainsi que sa grande flexibilité dans le jeu, qui lui permettent d’exploiter pleinement les qualités de ses joueurs ».

Il a ajouté que les résultats positifs engrangés par les Lions de l’Atlas ont considérablement renforcé leur confiance, précisant avoir constaté cette réalité de près en assistant à leur précédente rencontre à Monterrey face aux Pays-Bas.

« Leur niveau de confiance et l’audace avec laquelle ils ont abordé ce match ont particulièrement retenu mon attention », a-t-il indiqué.

Jesse Marsch a également assuré que son groupe mesure pleinement l’ampleur du défi qui l’attend face à une sélection marocaine « très talentueuse », tout en exprimant sa confiance dans la capacité de ses joueurs à livrer une prestation de très haut niveau contre les Lions de l’Atlas.

De son côté, le défenseur canadien Alistair Johnston est revenu sur son expérience face au Maroc lors de la Coupe du monde Qatar 2022, mettant en garde ses coéquipiers contre l’impressionnante ferveur populaire attendue à l’occasion de cette confrontation.

Le défenseur a, par ailleurs, estimé que la sélection canadienne traverse « l’une des périodes les plus prometteuses de son histoire », qualifiant le duel face au Maroc de confrontation passionnante contre « un véritable géant du football mondial ».

LR/MAP