Sahara Marocain | Le Groupe d’amitié parlementaire Chili-Maroc réaffirme son soutien au plan d’autonomie

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La présidente du Groupe d’amitié parlementaire Chili-Maroc, María Catalina Del Real Mihovilovic, a réitéré, mardi à Rabat, le soutien du Groupe à la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain.

Cette résolution consacre le plan d’autonomie en tant que « solution sérieuse et durable » au différend autour du Sahara marocain, a-t-elle déclaré à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Mme Del Real Mihovilovic a fait observer que le groupe d’amitié, qui intègre différents partis politiques, soutient pleinement cette résolution.

Par ailleurs, elle a souligné que le Maroc représente pour son pays une porte d’entrée au continent africain, formulant le vœu que le Chili puisse, à son tour, servir de plateforme d’accès pour le Royaume vers l’Amérique latine et la région du Pacifique.

Elle a également mis en exergue le potentiel de complémentarité économique entre les deux pays, notamment dans le secteur agricole, relevant l’importance des engrais marocains pour l’agriculture au Chili, pays exportateur de minerais stratégiques tels que le cuivre et le lithium, essentiels à l’industrie automobile, qui connaît un essor remarquable au Maroc.

De même, la délégation chilienne a souligné l’importance pour son pays de nouer des partenariats stratégiques avec le Royaume dans d’autres domaines, dont le dessalement de l’eau de mer, la technologie et le tourisme.

Mme Del Real Mihovilovic a rappelé que la visite de la délégation parlementaire chilienne dans le Royaume coïncide avec la célébration du 65e anniversaire de l’établissement des relations d’amitié entre les deux pays, ainsi qu’avec le 22e anniversaire de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Chili, notant que la politique étrangère de son pays est « une politique d’État et que notre amitié avec le Maroc transcende les appartenances politiques ».

LR/MAP