Rabat | Clôture des travaux du 3e Forum arabe de l’administration publique

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Les travaux du 3e Forum arabe de l’administration publique, organisé par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO) et des partenaires régionaux et internationaux, ont pris fin mercredi à Rabat.

Placé sous le thème « L’innovation en matière de gouvernance pour une administration publique prête pour l’avenir », le Forum a réuni des responsables gouvernementaux, des experts, des universitaires et des représentants d’organisations régionales et internationales afin d’examiner les voies de développement de l’administration publique dans un contexte de transformations accélérées.

Cet événement vise à renforcer la coopération arabe, à favoriser l’échange d’expertises et de bonnes pratiques et à explorer des solutions innovantes pour améliorer la performance de l’action publique et la qualité des services publics, dans le but de promouvoir des administrations publiques modernes et agiles, capables de réaliser le développement durable et de renforcer la valeur publique.

Dans une allocution de circonstance, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a indiqué que cette rencontre a permis d’échanger les expériences arabes pionnières et les bonnes pratiques en matière de modernisation de l’administration publique, notant que les échanges ont reflété « un esprit responsable et une volonté commune de développer l’administration publique arabe et de renforcer sa capacité à répondre aux exigences de l’avenir ».

La modernisation de l’administration publique est un processus collectif qui repose sur la coopération, l’échange d’expertises, le respect des spécificités de chaque pays et l’ouverture sur les expériences régionales et internationales réussies, a souligné Mme Seghrouchni, faisant part de la fierté du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d’accueillir ce forum et de contribuer à la consolidation d’un espace arabe de dialogue public capable d’accompagner les mutations accélérées.

De son côté, la secrétaire exécutive de la CESAO, Rania Al-Mashat, a relevé que les travaux du forum ont démontré la nécessité « de bâtir une administration publique arabe compétente et efficace » face aux pressions structurelles qui pèsent sur les systèmes de gouvernance, précisant que l’innovation s’érige désormais en un choix essentiel pour la modernisation de l’administration publique.

Cet évènement, a-t-elle poursuivi, a permis de mettre en avant les expériences et les initiatives innovantes dont regorgent la région arabe, que ce soit au niveau gouvernemental ou à travers les contributions des experts et praticiens, ce qui renforce la coopération régionale et l’échange d’expertises, précisant que les participants ont jugé important de capitaliser sur l’innovation en tant que pilier pour la réforme de l’administration publique, à travers la promotion de l’innovation institutionnelle, la transition vers la gouvernance numérique, l’investissement dans le capital humain, le développement d’une gouvernance proactive et l’appui au réseau régional pour l’innovation dans l’administration publique.

Pour sa part, le directeur de la division des Nations Unies sur la Gouvernance et le Renforcement de l’Etat, Younes Abouyoub, a fait remarquer que le développement de la région arabe demeure tributaire de la promotion d’une administration publique forte et efficace.

Il a relevé que les sessions du Forum ont mis l’accent sur l’importance de l’innovation, de la technologie et de l’anticipation dans le développement des politiques publiques, le renforcement de la gouvernance et l’édification des institutions.

Les travaux de ce Forum de deux jours ont été ponctués de panels abordant les thèmes « Réinventer la gouvernance : vers un service public centré sur le citoyen », « Transformation numérique et technologies émergentes » et « Réforme de la fonction publique et culture de l’innovation ».

Ces panels se sont penchés également sur des questions relatives au « Financement de l’innovation et garantie de sa durabilité », à « La réforme institutionnelle et organisationnelle », à « La gouvernance électronique » et aux « Partenariats et écosystèmes d’innovation ».

En marge de la clôture du forum, Mme Seghrouchni et le ministre d’État pour les Affaires de Développement administratif de la République libanaise, Fadi Makki, ont signé une déclaration d’intention visant à renforcer la coopération bilatérale et l’échange d’expertises dans le domaine de la transition numérique et de la modernisation de l’administration.

Cette déclaration d’intention reflète la volonté commune du Royaume du Maroc et de la République Libanaise de consolider leur coopération en matière de numérisation des services publics, de modernisation de l’administration, du renforcement des capacités institutionnelles et de poursuite de la coordination pour identifier des formules pratiques de nature à garantir un partenariat bilatéral efficace et durable.

LR/MAP