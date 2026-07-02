Rabat | M. Hammouchi reçoit une délégation de haut niveau de la Garde civile espagnole

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a reçu, jeudi au Siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Rabat, le général Luis Peláez Piñeiro, chef du Commissariat du renseignement de la Garde civile espagnole, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau.

Un communiqué du Pôle DGSN-DGST indique que cette visite intervient dans un contexte marqué par le niveau avancé atteint par le partenariat sécuritaire d’excellence unissant le Pôle aux différents services de sécurité et de renseignement espagnols, et qui est devenu un modèle à suivre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les différentes formes de criminalité transnationale.

Pour couronner ce partenariat sécuritaire conjoint, cette rencontre a été marquée par une cérémonie de remise de prestigieuses décorations espagnoles à plusieurs cadres de la DGST et de la DGSN, précise la même source.

Ces distinctions font suite à un décret du ministre espagnol de l’Intérieur, en reconnaissance des efforts soutenus et de la contribution remarquable de ces cadres au renforcement de la coopération opérationnelle et de l’assistance technique avec les autorités sécuritaires espagnoles.

La remise de hautes décorations espagnoles incarne la profondeur et la solidité des relations stratégiques unissant les services de sécurité marocains à leurs homologues de la Garde civile espagnole. Elle reflète également la considération de la partie espagnole pour le grand professionnalisme dont font preuve les cadres et fonctionnaires du Pôle DGSN-DGST face aux différents défis et menaces sécuritaires transfrontaliers communs aux deux pays, souligne la même source.

Cette distinction espagnole confirme, une fois de plus, l’excellence du modèle de coopération sécuritaire bilatérale fondé sur la confiance mutuelle et la coordination étroite entre les Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne, poursuit le communiqué.

De même, elle illustre le rôle pionnier et central joué par les services de sécurité marocains en tant que partenaire stratégique et fiable pour garantir la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international, notamment dans la région du bassin méditerranéen.

Cité dans le communiqué, le général Luis Peláez Piñeiro a salué, dans une allocution de circonstance, l’importance et la solidité de la coopération sécuritaire maroco-espagnole, qualifiant le Maroc de partenaire stratégique incontournable dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, au regard des défis sécuritaires complexes auxquels fait face l’environnement régional et international.

Le responsable espagnol a également souligné que la remise de ces hautes distinctions à des responsables sécuritaires marocains constitue une reconnaissance des efforts et des sacrifices consentis pour renforcer la coopération bilatérale face aux défis communs. Elle exprime également la gratitude des autorités espagnoles pour le niveau d’excellence atteint par le partenariat entre le Pôle DGSN-DGST et la Garde civile espagnole.

Ces nouvelles distinctions interviennent après la décoration de M. Abdellatif Hammouchi, en novembre 2025 en Espagne, de la Grand-Croix du Mérite de la Garde civile, la plus haute distinction décernée par cette institution. En 2014, il avait déjà reçu la Croix d’honneur du Mérite sécuritaire avec distinction rouge, l’une des plus prestigieuses décorations espagnoles, en reconnaissance de sa contribution à l’édification d’un partenariat sécuritaire exemplaire entre le Maroc et l’Espagne, rappelle le communiqué.

LR/MAP