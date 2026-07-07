Football | L’entraîneur marocain Houcine Ammouta affiche ses ambitions avec Al Ahly d’Égypte

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L’entraîneur marocain Houcine Ammouta, nouveau directeur technique d’Al Ahly d’Égypte, a affirmé mardi au Caire être prêt à relever le défi de conduire le club égyptien vers de nouveaux succès, affichant son ambition de remporter des titres avec cette formation.

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de sa présentation officielle à la tête du club égyptien, en présence du directeur du football, Wael Gomaa, Ammouta a souligné qu' »Al Ahly est le meilleur club d’Afrique et son palmarès ainsi que ses chiffres parlent d’eux-mêmes. C’est un honneur pour moi d’être à la tête de son encadrement technique ».

Premier entraîneur marocain de l’histoire d’Al Ahly, le technicien national a indiqué que l’objectif est de « remporter tous les titres possibles », assurant que son staff technique déploiera tous les efforts nécessaires pour réaliser une saison remarquable et décrocher le plus grand nombre de trophées.

« Nous espérons être à la hauteur des attentes des supporters et de la direction du club et réaliser une saison digne du nom d’Al Ahly », a-t-il ajouté, relevant être pleinement conscient de l’importance de la base populaire du club.

Concernant l’éventuelle arrivée de joueurs marocains, Ammouta a précisé que le recrutement ne sera pas limité aux joueurs marocains, notant que la porte reste ouverte à toutes les nationalités et que le critère essentiel demeure les qualités et le potentiel du joueur, indépendamment de sa nationalité.

De son côté, Wael Gomaa a fait savoir que Houcine Ammouta est « l’un des meilleurs entraîneurs en Afrique et dans le monde arabe », mettant en avant ses succès avec les clubs et les sélections qu’il a dirigés.

Al Ahly avait annoncé à la mi-juin la nomination officielle du technicien marocain pour succéder au Danois Jess Thorup, dans le cadre d’un contrat de deux saisons.

Ammouta compte à son actif plusieurs réalisations majeures, notamment le sacre avec la sélection marocaine des joueurs locaux lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020, les titres de champion du Maroc et de la Ligue des champions d’Afrique remportés avec le Wydad de Casablanca en 2017, ainsi que la Coupe de la Confédération africaine avec le FUS de Rabat en 2010, le championnat du Qatar avec Al Sadd en 2013 et une première qualification de la Jordanie en finale de la Coupe d’Asie en 2023.

LR/MAP