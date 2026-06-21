SAR le Prince Moulay Rachid préside la finale du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels

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Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, dimanche au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam à Rabat, la finale de la 25e édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels « Tbourida », organisée du 15 au 21 juin, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

À son arrivée au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE), avant de passer en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Moulay Rachid a ensuite été salué par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Mohamed Saâd Berrada, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Ahmed El Bouari, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, et le secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, M. Lahcen Essaadi.

Son Altesse Royale a été également salué par le président du Comité national olympique marocain, M. Fayçal Laraichi, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, M. Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, M. Abdelaziz Driouich, le président de l’arrondissement Souissi, M. Adil El Atrassi, les sponsors et les membres du bureau fédéral de la FRMSE.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid a pris place à la Tente d’honneur, d’où Son Altesse Royale a suivi la finale de la 25e édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels.

Au terme de cette prestigieuse compétition, organisée par la FRMSE, SAR le Prince Moulay Rachid a procédé à la remise de la médaille d’or, au titre du 25e Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels « Tbourida » pour la catégorie « Juniors », à la sorba du Moqaddem Zouraizae Badr de Médiouna (région Casablanca-Settat), de la médaille d’argent à la sorba du Moqaddem El Khadi Badr Eddine de Youssoufia (région Marrakech-Safi), et de la médaille de bronze à la sorba du Moqadem El Gazoumi Houssam de Guelmim (région Guelmim-Oued Noun).

Son Altesse Royale a également remis la médaille d’or pour la catégorie « Seniors » à la sorba du Moqaddem Telhouni Mohamed-Amine de Settat (région Casablanca-Settat), la médaille d’argent à la sorba du Moqaddem El Haloua Abdelhadi de Skhirat-Témara (région Rabat-Salé-Kénitra) et la médaille de bronze à la sorba du Moqaddem El Mehdi Anajar de Marrakech (région Marrakech-Safi).

A cette occasion, SAR le Prince Moulay Rachid a posé pour des photos-souvenir avec les cavaliers vainqueurs de cette édition dans les catégories « juniors » et « seniors ».

Les sorbas participant au Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels « Tbourida » sont notées selon des critères fixés par les juges de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres, et qui prennent en compte l’unité des mouvements des cavaliers, le rythme du galop, le mouvement des fusils, le timing du tir, la tenue traditionnelle et la selle.

Les cavaliers sont également notés sur le degré de coordination et de communication, la maîtrise de leur monture, ainsi que sur l’allure générale du cavalier et de son cheval.

Inscrite depuis 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, la Tbourida demeure l’une des expressions les plus emblématiques du patrimoine marocain. Cette édition anniversaire du Trophée Hassan II met une nouvelle fois à l’honneur l’excellence des arts équestres traditionnels et l’engagement des sorbas venues de l’ensemble des régions du Royaume.

LR/MAP