La BEI réitère son soutien au Maroc dans sa trajectoire de croissance (Mme Nadia Calviño)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Banque européenne d’investissement (BEI) poursuivra son accompagnement du Maroc dans sa trajectoire de croissance, de prospérité et de développement social, a affirmé, mercredi à Rabat, sa présidente, Nadia Calviño.

« Le Maroc est un partenaire stratégique pour l’Europe, et la BEI continuera à soutenir le Royaume dans cette dynamique de croissance, de prospérité et de développement social », a dit Mme Calviño dans une déclaration à la MAP, à l’issue de sa visite au Maroc.

Elle a souligné que le Maroc constitue aujourd’hui « un pilier de stabilité, de sécurité et de prospérité » pour l’ensemble de la région.

Revenant sur les temps forts de sa visite, la présidente de la BEI a rappelé la signature d’un prêt de 365 millions d’euros (M€) destiné à renforcer les infrastructures de transport du Royaume, notamment les réseaux ferroviaires et autoroutiers.

Mme Calviño a également noté qu’au cours des quatre dernières années, la Banque a triplé le volume de ses financements en faveur des projets au Maroc, couvrant des secteurs stratégiques tels que l’éducation, l’énergie solaire et les infrastructures.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre l’institution financière européenne et le Royaume.

Partenaire de longue date du Maroc depuis près d’un demi-siècle, la BEI joue un rôle majeur en tant que bras financier de l’Union européenne, en soutenant des projets contribuant au développement économique, à la cohésion sociale et à l’action en faveur du climat.

LR/MAP