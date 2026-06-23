Nasser Bourita s’entretient à Amman avec son homologue bahreïni, M. Al Zayani

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Amman, avec son homologue bahreïni, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Les entretiens ont porté sur les efforts déployés en vue d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination arabes pour faire face aux différents défis actuels.

Les deux ministres ont également passé en revue les relations fraternelles historiques solides unissant le Maroc et le Bahreïn, ainsi que leur évolution, de même que les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.

Ont pris part à ces entretiens l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, l’ambassadeur du Royaume au Caire et représentant permanent du Maroc auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Aït Ouali, ainsi que le directeur des Affaires maghrébines, arabes et islamiques au ministère, Khalid Bencheikh.

M. Bourita avait participé lundi à Amman aux travaux de la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères ainsi qu’à la reprise des travaux de la 165ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel.

LR/MAP