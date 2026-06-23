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« La Régionalisation avancée dont Nous avons posé les fondements au Maroc représente un choix stratégique à travers lequel l’Etat tend à moderniser ses structures, à consolider la démocratie locale, à libérer les potentiels et les énergies, à consacrer le principe d’équité entre les régions et à articuler le développement de chaque territoire avec ses spécificités, ses atouts et les besoins de sa population », a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans un Message adressé aux participants au 8e Congrès Mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), dont la cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu mardi à Tanger, Sa Majesté le Roi a affirmé qu’à la faveur de cette vision, la Région se confirme comme un espace propice à la planification stratégique, à la mobilisation de l’investissement, à la stimulation de l’économie locale, et à la poursuite d’une transversalité accrue entre les programmes sectoriels et territoriaux.

Le rôle des préfectures, des provinces et des collectivités s’en est également trouvé renforcé dans le cadre d’une complémentarité institutionnelle fondée sur la libre gestion, la solidarité et la coopération, la reddition des comptes, a poursuivi le Souverain dans ce Message, dont lecture a été donnée par le ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit.

Et Sa Majesté le Roi d’ajouter que l’objectif de ce chantier est « la mise en place d’une organisation territoriale innovante qui ne se limite pas à gérer les besoins quotidiens, mais qui se dote des ressources nécessaires pour anticiper les transformations potentielles, encadrer l’investissement, accompagner la transition numérique et écologique, améliorer la qualité des services publics, favoriser l’insertion des jeunes, des femmes et des catégories vulnérables dans la dynamique de développement ».

Le Souverain a, en outre, rappelé que depuis Son accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, Il a érigé la réforme territoriale en orientation stratégique clé du projet sociétal et développemental du Maroc, « mû en cela par la ferme conviction qu’un Etat ne doit pas sa modernité uniquement à la solidité de ses institutions centrales, mais aussi à sa capacité à doter ses domaines territoriaux d’un pouvoir de prise d’initiative et de participation, à rendre la décision publique plus accessible aux citoyens, à concevoir le développement territorial comme le fruit d’efforts concertés et complémentaires engageant l’Etat, les collectivités territoriales et le reste des intervenants ».

Dans la même veine, Sa Majesté le Roi a fait observer que l’expérience marocaine en matière de décentralisation et de régionalisation avancée tire sa force du fait qu’elle s’inscrit dans une vision plus large du développement territorial intégré.

« De fait, Nous concevons le domaine territorial comme un terrain propice à la libération des énergies et à la mobilisation des ressources, à la construction de partenariats, à la mise en adéquation des programmes nationaux avec les initiatives locales », a précisé le Souverain, notant que c’est « en appui à cette orientation qu’il a été procédé au lancement d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré qui traduit une volonté inébranlable de remettre à neuf les méthodes de l’action publique ».

Ce travail, a soutenu SM le Roi, commence par une identification rigoureuse des besoins de la population, l’écoute prêtée aux acteurs locaux, la définition de l’ordre des priorités en fonction de leur impact direct sur la vie des citoyens, notamment dans les secteurs de l’emploi, de l’éducation, de la santé, de l’eau et de la mise à niveau territoriale.

« Le but recherché est de créer un cadre de vie digne et d’en améliorer les conditions », a insisté le Souverain, soulignant que l’importance de ces programmes ne réside pas seulement dans le volume ou l’envergure des projets qu’ils portent, mais bien plus encore dans la méthodologie qu’ils instaurent et qui repose sur la concertation, la contractualisation, le suivi, l’évaluation, l’efficience dans l’allocation des ressources ainsi que sur la corrélation entre les objectifs fixés et les résultats escomptés.

C’est ainsi que « le développement territorial se conçoit désormais comme un processus commun dans lequel l’État, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile assument, conjointement, la responsabilité d’élaborer les projets, d’en assurer l’exécution et d’en évaluer l’impact », a relevé SM le Roi.

De même, la réussite de la gouvernance territoriale demeure tributaire, selon le Message du Souverain, de la capacité des institutions élues à assumer pleinement leurs rôles, ainsi que du niveau de qualification des élus, du renforcement des mécanismes de concertation et du développement des partenariats entre les différents niveaux de gestion des affaires publiques.

LR/MAP