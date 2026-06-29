La Guinée-Bissau salue les initiatives Royales en faveur de l’émergence et du développement de l’Afrique

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La République de Guinée-Bissau a salué, lundi à Rabat, les initiatives lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’émergence et du développement de l’Afrique.

Dans un communiqué conjoint à l’issue des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la République de Guinée-Bissau, Mme Fatumata Jau, s’est également félicitée de la dynamique impulsée à travers le Processus des États africains atlantiques.

Cet espace constitue un cadre géostratégique porteur d’importantes opportunités de synergie, de coopération et de développement dans les domaines stratégiques au profit des pays qui le composent, a-t-elle fait remarquer.

La cheffe de la diplomatie bissau-guinéenne a aussi salué l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, mettant en avant la portée stratégique de cette Initiative qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume envers les pays africains frères.

Elle s’est, par ailleurs, félicitée de l’état d’avancement du projet de Gazoduc Afrique-Atlantique reliant le Nigeria au Maroc qui constitue, selon Mme Jau, un symbole exemplaire de la coopération Sud-Sud.

LR/MAP