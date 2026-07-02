Maroc | Prévisions météorologiques pour le jeudi 02 juillet 2026

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Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 02 juillet, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps chaud sur l’Est et le Sud des provinces sahariennes, le Sud-est, les plaines nord et centre, Oulmès et l’intérieur du Souss.

– Instabilité orageuse avec ondées éparses sur l’intérieur du Souss, Al Haouz, le Sud-est et l’Est des provinces du Sud.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois et modérées par endroits sur le Saiss, l’Atlas et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 12/17°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/31°C sur le Loukkos, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plateaux de phosphates, les plaines de Tadla, Chiadma, l’intérieur du Souss, l’Est et le Sud des provinces du Sud et de 17/24°C ailleurs.

– Température maximale en légère baisse sur le Tangérois, l’intérieur du Souss et la majeure partie des régions sud et Sud-est, et en hausse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.

LR/MAP