Mondial 2026 | Issa Diop élu homme du match après une prestation héroïque face aux Pays-Bas

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Le défenseur de l’équipe nationale Issa Diop a été désigné meilleur joueur de la rencontre Maroc-Pays-Bas (1-1, 3-2 t.a.b.), disputée lundi soir à Monterrey en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, au terme d’un match à suspense totalement renversant.

Auteur d’un but égalisateur dans le temps additionnel (90e+1), le défenseur marocain a permis aux Lions de l’Atlas de rester en vie alors que les Pays-Bas semblaient se diriger vers la qualification.

Sur un centre parfaitement ajusté en fin de rencontre, Diop s’est élevé plus haut que la défense néerlandaise pour placer une tête décisive, déclenchant l’euphorie du camp marocain.

Au-delà de son but salvateur, le joueur a livré une prestation complète, solide défensivement et précieuse dans les duels, s’imposant comme l’un des hommes forts du match dans une rencontre particulièrement intense et disputée.

Porté par cette égalisation, le Maroc a finalement arraché sa qualification aux tirs au but (3-2), validant son billet pour les huitièmes de finale.

Logiquement, Issa Diop a été récompensé par le titre d’homme du match, consacrant une performance de haut niveau dans un match qui restera comme l’un des plus marquants de cette phase à élimination directe.

LR/MAP