SAR la Princesse Lalla Asmaa préside la cérémonie de fin d’année scolaire 2025-2026

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, a présidé, mardi au siège de la Fondation à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2025-2026 de cette Fondation qui s’affirme comme une référence nationale et internationale dans l’accompagnement des enfants sourds et malentendants.

Cette cérémonie traduit la volonté constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, d’assurer l’égalité des chances pour tous les enfants, quels que soient leurs handicaps, ainsi que l’engagement infaillible de SAR la Princesse Lalla Asmaa en faveur de l’amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes sourds et malentendants au Maroc.

A son arrivée au siège de la Fondation, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, le wali, coordinateur national de l’INDH, le 1er vice-président du Conseil régional, la présidente du Conseil communal de Rabat, le président du Conseil d’arrondissement Agdal-Ryad, et le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.

Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie, Son Altesse Royale a visité le terrain d’entrainement des enfants de la Fondation, bénéficiaires du programme de formation sportive de l’école de football de la fondation du Real Madrid, ainsi que plusieurs stands présentant les différentes activités et aspects de la vie au sein de la Fondation Lalla Asmaa.

Dans une allocution de circonstance, M. Karim Essakalli, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, a souligné que cette cérémonie « célèbre la conviction qui est au cœur de l’action de la Fondation Lalla Asmaa: offrir à chaque enfant, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté, les mêmes chances d’apprendre, de réussir et de construire son avenir ».

Aujourd’hui, près de 500 élèves, stagiaires et étudiants poursuivent leur parcours au sein de la Fondation Lalla Asmaa entre Rabat, Tanger, Meknès et la Faculté des Sciences de Rabat, a poursuivi M. Essakalli, notant que cette année a également été marquée par l’ouverture du Centre de Meknès, une nouvelle étape qui s’inscrit dans la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, entoure l’éducation, l’inclusion et l’égalité des chances.

Par la suite, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature d’une convention-cadre de coopération pour le développement des compétences, l’insertion professionnelle et l’intégration des talents inclusifs au sein de l’écosystème économique national, signée par MM. Karim Essakalli, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce et Hamid Khalifi, président de l’université digitale.

A cette occasion, Son Altesse Royale a assisté à des présentations artistiques, notamment une pièce théâtrale « Le souk des promesses » qui met en scène les rêves, les espoirs et les ambitions d’enfants qui avancent avec confiance et racontent leur capacité à se projeter, choisir, imaginer et construire leur avenir.

Par la suite, les élèves ont rendu hommage à l’équipe nationale de football à travers une chorégraphie originale sur une compilation de morceaux dédiés aux Lions de l’Atlas qui participent à la Coupe du monde.

L’assistance a ensuite suivi un message vidéo adressé depuis le Mexique par les membres de l’équipe nationale aux élèves de la Fondation pour les féliciter pour leur parcours scolaire, saluer leur courage et leur persévérance et les inciter à poursuivre leurs études et rêves avec la même détermination qui anime la sélection nationale.

Les membres de l’équipe nationale ont tenu à rendre hommage à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa dont la vision a permis à la Fondation de s’imposer comme une référence, au niveau national comme à l’international, dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’accompagnement des enfants et des jeunes sourds et malentendants.

La cérémonie a aussi été marquée par l’interprétation de la chanson « fais-moi signe », par l’artiste Manal Cherki, accompagnée d’une élève signante de la Fondation Lalla Asmaa assurant l’expression en langue des signes.

Autre moment fédérateur de cette cérémonie est celui de l’interprétation de l’hymne de la Fondation Lalla Asmaa.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a, ensuite, procédé à la remise symbolique d’une prothèse auditive à un enfant et ce, dans le cadre d’une initiative portant sur la distribution de 100 appareils aux enfants des Centres de la Fondation à Rabat, Meknès et Tanger, un geste qui prolonge la logique du programme « La prothèse auditive pour tous », lancé récemment par Son Altesse Royale.

SAR la Princesse Lalla Asmaa a, par la même occasion, procédé à la remise des diplômes et des Prix à des majors des différentes promotions de la Fondation.

Au titre de cette année scolaire, 12 élèves ont obtenu leur baccalauréat avec un taux de réussite de 100 %. De même, 10 élèves ont obtenu leur Brevet, tandis que 28 autres ont réussi leur passage au collège.

Dans l’enseignement supérieur, 8 étudiants ont obtenu leur licence et cinq leur Master, témoignant de l’excellence à laquelle peuvent désormais accéder les jeunes accompagnés par la Fondation.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de membres du gouvernement et du Conseil d’administration de la Fondation Lalla Asmaa, de représentants du corps diplomatique accrédité à Rabat, de partenaires de la Fondation, d’élus et de plusieurs hautes personnalités.

LR/MAP