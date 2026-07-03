Mondial | Le Maroc effectue son dernier entraînement avant le Canada avec le retour de Chadi Riad

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À la veille de leur huitième de finale face au Canada, prévu samedi au Stade de Houston, les Lions de l’Atlas ont effectué leur dernière séance d’entraînement dans une excellente ambiance.

Cette ultime répétition a été marquée par le retour de Chadi Riad, qui a réintégré le groupe, permettant au sélectionneur Mohamed Ouahbi de disposer d’un effectif au complet pour cette importante échéance.

Au programme de la séance figuraient notamment des exercices d’échauffement avec ballon, avant les derniers réglages tactiques. Les joueurs ont affiché beaucoup de concentration, mais également de la sérénité et de la bonne humeur, témoignant de la confiance qui règne au sein du groupe.

Dans des déclarations à la presse, des internationaux marocains ont affiché leur détermination avant cette confrontation.

« Nous connaissons le Canada, nous l’avons déjà affronté. Nous préparons ce match comme tous les autres. Nous sommes prêts à aller chercher la victoire », ont souligné Soufiane Amrabat, Youssef Belaamri et Reda Taghnaouti, relevant que le groupe est conscient de l’importance de cette rencontre pour avancer dans cette compétition.

Le Maroc abordera ce rendez-vous avec l’ambition de décrocher une qualification pour les quarts de finale.

LR/MAP