Mondial 2026 | Les Lions de l’Atlas montent en puissance avant le choc des quarts face à la France

Par Le Reporter.ma 08/07/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Mondial 2026 | Les Lions de l’Atlas montent en puissance avant le choc des quarts face à la France

La sélection nationale marocaine a effectué, mardi à Boston, sa deuxième séance d’entraînement en préparation de son quart de finale face à la France, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.

Cette séance s’est déroulée dans une ambiance studieuse. Le staff technique a mis l’accent sur les aspects tactiques et physiques en vue de ce rendez-vous décisif.

Les Lions de l’Atlas poursuivront leur programme de préparation afin d’aborder cette confrontation dans les meilleures conditions, avec l’ambition de poursuivre leur parcours dans la compétition.

Le quart de finale entre le Maroc et la France se disputera jeudi à Boston.

LR/MAP

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