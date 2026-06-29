M. Bourita et son homologue bissau-guinéenne réaffirment l’engagement à renforcer la coopération bilatérale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale et des Communautés de la République de Guinée Bissau, Fatumata Jau, en visite de travail au Maroc, dans le cadre du dialogue politique continue et la volonté commune de consolider et de renforcer les liens de fraternité et d’amitié unissant les deux pays.

A cette occasion, les deux ministres ont passé en revue l’évolution de la dynamique de coopération bilatérale, qualifiée de très positive dans divers domaines, mettant l’accent sur la nécessité de faire du partenariat entre les deux pays un modèle de coopération interafricaine, fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage, et ce, dans la continuité de l’importante dynamique résultant de la visite en Guinée-Bissau de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en juin 2015, qui a permis de définir les contours d’une coopération stratégique grâce à la mise en œuvre d’accords bilatéraux dans les différents domaines et au renforcement des mécanismes de coopération.

Dans cette perspective, ils ont convenu d’œuvrer à développer davantage la coopération dans les secteurs importants tels que la formation professionnelle, la santé, les télécommunications, l’agriculture et la pêche maritime, le tourisme, la gestion et l’exploitation portuaire, les mines, la finance, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles.

M. Bourita et son homologue bissau-guinéenne ont aussi appelé à poursuivre la mise en œuvre des accords signés lors de la 4e Commission Mixte de Coopération, tenue le 16 juillet 2024 à Laâyoune.

En outre, les deux responsables ont convenu d’organiser une semaine de promotion économique bissau-guinéenne au Maroc, en septembre prochain, dans la perspective du renforcement des investissements marocains dans les secteurs ciblés par la Guinée Bissau, tout en soulignant l’importance de mettre en place le Conseil d’affaires maroco-bissau-guinéen pour favoriser le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.

LR/MAP