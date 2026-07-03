Ouahbi | La vision éclairée de SM le Roi a permis au Maroc d’être reconnu sur la scène footballistique internationale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’entraîneur de la sélection nationale du Maroc, Mohamed Ouahbi, a affirmé, vendredi à Houston, que la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du football national a permis au Royaume d’être reconnu sur la scène footballistique internationale.

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a investi énormément dans le football afin de faire en sorte qu’aujourd’hui le Maroc soit reconnu pour son football sur la scène internationale », a souligné Ouahbi lors de la conférence de presse d’avant-match Maroc-Canada, prévu samedi à Houston dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du monde 2026.

Cette reconnaissance « n’est pas seulement le résultat des performances enregistrées lors de la Coupe du monde 2022, mais également de celles réalisées dans les compétitions de jeunes », a fait observer le sélectionneur national.

Dans ce sens, Ouahbi a relevé que le développement du football marocain est le résultat d’un « travail accompli depuis longtemps », ajoutant que « tout le monde s’intéresse à ce que fait le Maroc ».

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, le Maroc réalise un parcours remarquable en confirmant son statut de grande nation du football. Les Lions de l’Atlas ont affiché une solide organisation défensive, un engagement collectif exemplaire et une grande efficacité dans les moments décisifs.

En phase de groupes, le Maroc a d’abord obtenu un précieux match nul face au Brésil (1-1), avant de s’imposer contre l’Écosse (1-0), puis de battre Haïti (4-2), terminant ainsi invaincu avec sept points.

Qualifiés pour les seizièmes de finale, les Lions de l’Atlas ont ensuite éliminé les Pays-Bas après un match intense conclu sur le score de 1-1 à l’issue de la prolongation, avant de s’imposer 3-2 lors de la séance de tirs au but.

LR/MAP