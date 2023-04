Meknès | M. Sadiki s’informe de l’avancement des préparatifs du SIAM

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki s’est enquis, lundi à Meknès, de l’état d’avancement des travaux d’aménagement du site qui abritera la 15ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 02 au 07 mai prochain dans la capitale ismaélienne.

Accompagné du Commissaire du SIAM, Jaouad Chami, des représentants des autorités locales et d’une importante délégation de hauts responsables du ministère, le ministre de l’Agriculture a visité, à cette occasion, les différents espaces et les dix pôles autour desquels sera organisée cette 15ème édition.

Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a mis l’accent sur l’importance du SIAM qui constitue “aujourd’hui le premier salon en Afrique et l’un des plus importants au monde”, ajoutant que ce salon s’est donné, depuis sa création, la mission “d’accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques”.

Le responsable gouvernemental a fait savoir que le 15ème SIAM, qui s’érige en “carrefour pour le développement du secteur et des bonnes pratiques”, abritera près de 40 conférences et devrait accueillir 900.000 visiteurs, 1.400 exposants et 68 pays participants, faisant état d’une “forte présence africaine” dans le cadre des accords de partenariat conclus par le Maroc avec de nombreux pays du continent.

De son côté le Commissaire du SIAM, Jaouad Chami a indiqué que les travaux d’aménagement se poursuivent dans le respect du planning convenu avec l’ensemble des partenaires mobilisés pour assurer la livraison du site du 15ème SIAM dans les délais”.

“Outre son grand retour post-pandémie très attendu, cette édition revêt une importance toute particulière”, a-t-il relevé, notant “qu’elle sera, en effet, porteuse de réflexions et d’innovations qui traduisent et renforcent les nouveaux desseins stratégiques de ce rendez-vous, désormais incontournable, de l’échiquier agricole national, continental et international”.

La 15ème édition du SIAM se tiendra sous le thème “Génération Green: pour une souveraineté alimentaire durable”, et avec le Royaume-Uni en tant qu’invité d’honneur. Ce choix reflète, selon les organisateurs, “l’excellence des relations ancestrales entre Rabat et Londres” et offrira aux participants “une belle opportunité pour découvrir et explorer la richesse et la diversité de l’agriculture britannique”.

LR/MAP