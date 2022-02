Sur Hautes Instructions Royales, le Maroc annonce son soutien à la candidature de l’Arabie Saoudite pour abriter l’Expo 2030

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, le Royaume du Maroc a décidé de soutenir la candidature du Royaume d’Arabie saoudite frère pour abriter l’exposition universelle (Expo 2030) dans la ville de Riyad, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.

Ce soutien intervient en harmonie avec les relations distinguées qui lient le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie saoudite frère, et dans le cadre des liens de fraternité sincère unissant SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, et son frère le Serviteur des deux Lieux Saints, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, et son prince héritier, SAR le prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, et ce conformément à la tradition de solidarité continue, de coopération agissante et de soutien constant et mutuel entre les deux pays frères, relève le communiqué.

LR/MAP