Taounate | Une large campagne médico-chirurgicale à l’initiative de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé, mardi, une importante caravane médico-chirurgicale dans la province de Taounate, dans le cadre de son programme d’activités médico-humanitaires initié pendant le mois sacré de Ramadan.

Cette campagne de solidarité, lancée par le gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha et qui se poursuivra jusqu’au 08 avril au profit des habitants de la commune de Ain Aicha (située à 10 km de Taounate) et des douars avoisinants, permettra la prise en charge chirurgicale des cas de cataracte et de chirurgie viscérale (80 patients) préalablement listés au niveau du centre hospitalier provincial de Taounate.

Cette initiative, qui est menée en collaboration avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale de Taounate, le centre hospitalier universitaire de Fès, le centre hospitalier provincial de Taounate, les autorités locales et les associations médicales partenaires de la Fondation (association Amis des malvoyants, association provinciale de soutien aux malades souffrant d’insuffisance rénale et l’association Al Firdaous de Taounate), offrira également des prestations gratuites en médecine générale et spécialisée aux adultes et enfants de la région, ainsi que la distribution de 200 montures de lunettes, destinée principalement aux enfants souffrant de problèmes de vue.

La campagne est déployée sur deux sites d’intervention: le centre hospitalier provincial de Taounate où sont effectuées les opérations chirurgicales, et Ain Aicha où est installée la caravane dédiée aux consultations et soins multidisciplinaires (médecine générale, pédiatrie, rhumatologie, pneumologie, ORL, ophtalmologie, cardiologie, gastrologie et gynécologie), les explorations radiologiques, la biologie et la remise de médicaments.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information (M24), le responsable du pôle médical et humanitaire de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Omar Moussa Abdellah a indiqué que SM le Roi Mohammed VI a donné Ses hautes instructions en ce mois sacré de Ramadan pour le lancement de cette campagne médico-chirurgicale dans la province de Taounate.

Il a ajouté que l’opération sera marquée par la réalisation d’interventions chirurgicales, que ce soit en chirurgie générale ou de la cataracte au niveau de l’hôpital provincial de Taounate, ainsi que la réalisation d’examens médicaux dans plusieurs spécialités au centre de Aïn Aïcha où la Fondation a mobilisé, pour accomplir cette grande opération, plus de 100 médecins, spécialistes, infirmiers et cadres de la Fondation, notamment ses assistances sociales.

M. Moussa Abdellah a noté que la campagne médicale cible près de 10.000 bénéficiaires durant cinq jours (du 04 au 08 avril), en plus de près de 100 personnes devant bénéficier d’interventions chirurgicales à l’hôpital provincial de Taounate.

Afin de mener cette campagne dans les meilleures conditions et d’apporter les soins nécessaires à la population, d’importants moyens humains, matériels et techniques dont 11 unités médicales mobiles ont été mobilisés, en plus des équipes médicales et assistantes sociales de la Fondation.

Ainsi, 28 spécialistes, 12 médecins généralistes et 16 cadres paramédicaux (infirmiers, sages-femmes et techniciens) participent à cette initiative humanitaire et de solidarité.

