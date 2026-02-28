SM le Roi, Amir Al Mouminine, se recueille sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, S’est recueilli, samedi, sur la tombe de Feu SM le Roi Mohammed V, à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la disparition du Père de la Nation, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde, qui coïncide avec le 10e jour du mois sacré du Ramadan.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi S’est également recueilli sur la tombe du Grand regretté du Maroc, Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

