L’Union mondiale de la mutualité (UMM) tient sa 8e assemblée générale le 26 juin à Rabat

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L’Union mondiale de la mutualité (UMM) tiendra sa 8e assemblée générale, le 26 juin à Rabat, sous le thème « Renforcer la gouvernance mutualiste à l’échelle mondiale : modernisation, transparence et engagement collectif ».

Cette assemblée générale constitue une étape internationale majeure dans le parcours du mouvement mutualiste mondiale, dans un contexte marqué par des mutations accélérées affectant les systèmes de protection sociale et de santé, imposant la recherche de modèles plus efficaces, durables et équitables, indique un communiqué de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), qui assure la présidence de l’UMM et de l’Union africaine de la mutualité (UAM).

Cette rencontre internationale se tient ainsi pour réaffirmer l’importance croissante d’une bonne gouvernance dans le développement des institutions mutualistes et de renforcement de leur capacité à répondre aux aspirations des adhérents, tout en faisant face aux défis actuels et futurs, ajoute la même source.

L’évènement réunira plus de 100 participants, représentant 26 pays issus de différents continents, parmi lesquels des responsables, experts et acteurs des secteurs de la mutualité, de la protection sociale et de l’économie sociale et solidaire, et constituera ainsi un espace mondial de dialogue, d’échange d’expertises et de réflexion sur les nouvelles perspectives de développement de l’action mutualiste à l’échelle internationale, souligne le communiqué.

L’accueil par le Royaume de cette assemblée générale intervient dans le contexte de la dynamique soutenue que connait le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment en matière de généralisation de la protection sociale, de développement du système de santé et de renforcement des piliers de l’état social, précise la MGPAP, notant qu’il reflète aussi la place distinguée de l’expérience marocaine sur la scène internationale, ainsi que les initiatives et innovations développées par les institutions mutualistes nationales au service des adhérents et du rapprochement des services sanitaires et sociaux des citoyens.

Dans ce sens, le communiqué rappelle que la MGPAP, poursuit, en sa qualité de présidente et de membre actif de l’UMM, son engagement en faveur de la modernisation, de l’innovation et du renforcement de la coopération internationale, à travers des initiatives visant à améliorer les services de santé et à élargir les prestations offertes, en plus de l’organisation de grandes caravanes médicales dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et de Fès-Meknès, incarnant les valeurs de solidarité, d’équité territoriale et de proximité des services au profit des catégories vulnérables.

Par ailleurs, l’assemblée générale sera l’occasion d’évaluer le bilan de l’action mutualiste à l’échelle mondiale, d’échanger les meilleures pratiques en matière de gouvernance, de gestion moderne et de transformation numérique, et d’explorer les perspectives offertes par l’innovation et l’intelligence artificielle pour l’amélioration des services.

Elle permettra également de renforcer la coopération entre les organisations mutualistes et d’unifier les efforts en vue de contribuer efficacement à la réalisation de la couverture sanitaire universelle et des Objectifs de développement durable.

A cette occasion, les acteurs mutualistes du monde entier renouvèleront leur engagement en faveur d’un mouvement mutualiste plus fort, plus novateur et plus influent, capable d’accompagner les transformations mondiales et de défendre les valeurs de solidarité et de justice sociale, au service des millions d’adhérents, à même de consolider le rôle des mutuelles en tant que partenaire stratégique pour un avenir plus équitable et durable, conclut le communiqué.

LR/MAP